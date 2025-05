Musik James Bourne: Die Wiedervereinigung von Busted gleicht ‚Mary Poppins‘

Busted - Capital's Jingle Bell Ball 2023 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 06.05.2025, 11:00 Uhr

Busted glauben, dass sie „ein bisschen wie Mary Poppins“ sind.

Die ‚Year 3000‘-Hitmacher – die sich im Januar 2005 trennten, bevor sie sich ein Jahrzehnt später wieder zusammenfanden – haben sich mit dem magischen Kindermädchen verglichen, das erstmals von Julie Andrews in Disneys Film von 1964 gespielt wurde und in dem sie der Familie Banks hilft. James Bourne sagte der ‚Wired‘-Kolumne der Zeitung ‚Daily Star‘: „Busted ist ein bisschen wie Mary Poppins. Wir werden bleiben, bis der Wind sich dreht.“

Bandkollege Charlie Simpson, der einige Jahre nach der McBusted-Zusammenarbeit wieder in die Band zurückkehrte, prophezeite jedoch eine „offene Saison“, wenn es um das kommende neue Album des Trios geht. Er sagte: „Es wird interessant sein, zu sehen, wo es als nächstes hingeht. Es ist wie eine offene Saison, weißt du? Leere Leinwand. Das ist ein ziemlich aufregender Ort für uns.“

Später in diesem Jahr wird die ‚What I Go To School For‘-Gruppe, zu der auch Matt Willis gehört, auf die Busted Vs McFly-Arena-Tour gehen. Willis fügte hinzu, dass das Trio „das Gefühl hat, dass es die beste Zeit ist, in Busted zu sein“, und dass sie „so begeistert” sind, Ed Sheeran bei einem Heimkehrkonzert in Ipswich im Sommer zu unterstützen, wenn er im Juli drei Abende im Portman Road Stadion spielt. Der Gig findet 18 Monate nach dem Auftritt des ‚A-Team‘-Sängers in der Londoner O2-Arena statt, bei dem sie gemeinsam ‚Who’s David‘ sangen.