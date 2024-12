Stars Jennifer Lopez: Auf Stärken statt Schwächen blicken

Jennifer Lopez - 2024 AFI Fest - Unstoppable - Photo Call - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.12.2024, 09:00 Uhr

Die Schauspielerin findet es wichtig, immer auf das Positive zu schauen. Dann habe man auch mehr Erfolg.

Jennifer Lopez konzentriert sich immer auf ihre „Siege“.

Die Sängerin und Schauspielerin versucht, ihre Stärken auszuspielen und sich nicht zu viele Gedanken über die Zeiten zu machen, in denen etwas schief gelaufen ist. Das sei auch die Botschaft ihres neuen Films ‚Unstoppable‘. Darin spielt der Hollywood-Star Judy Robles, die Mutter des einbeinigen Wrestlers Anthony Robles, der alle Widrigkeiten überwand, um seinen sportlichen Traum zu verwirklichen.

Im Interview mit dem britischen Magazin ‚OK!‘ verrät die 55-Jährige: „Es geht darum, zu verstehen, wer du bist und was deine Stärken sind. Es geht darum, sich auf diese Dinge zu konzentrieren. Es geht nicht darum, sich auf die Schwächen zu konzentrieren oder auf die Zeiten, in denen man hingefallen ist oder in denen man nicht gewonnen hat. Stattdessen konzentriere ich mich darauf: ‚Ich habe dieses eine Mal gewonnen. Und weißt du was, ich kann es wieder tun. Ich arbeite und ich bin stark – und ich kann es schaffen.‘“

J.Lo fügt hinzu: „Um all diese Dinge geht es in diesem Film, aber es ist auch eine schöne Geschichte über eine Mutter und ihren Sohn. Es geht um die Familie, und ich glaube, viele Leute werden ihn genießen.“

Die ‚Hustlers‘-Darstellerin findet, dass ‚Unstoppable‘ an manchen Stellen „schwierig“ ist, glaubt aber, dass die positive Botschaft des Streifens überwiegt. „Das ist die Art von Film, die die Welt jetzt mehr denn je braucht. Inspirierend, aufbauend, spannend und emotional. Manchmal ist es schwierig, ihn zu sehen, aber er ist so real und so bewegend. Es ist ein perfekter Familienfilm. Er wird euch zum Jubeln bringen, während ihr die Tränen zurückhaltet“, verspricht sie.