Stars Jennifer Lopez: Neuer Instagram-Post trägt klare Message

Jennifer Lopez Instagram 02.09.24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.09.2024, 11:19 Uhr

Die Musikerin hat kürzlich die Scheidung von Ben Affleck eingereicht. Nun teilt sie private Schnappschüsse mit ihren Instagram-Followern.

Jennifer Lopez fühlt sich „unbehelligt“ und „in Frieden“, nachdem sie die Scheidung von Ben Affleck eingereicht hat.

Die Sängerin machte die Trennung von dem Hollywood-Star nach nur zwei Jahren Ehe kürzlich offiziell. In einem neuen Instagram-Post reflektiert sie nun über ihren ersten Sommer als Single. „Oh, das war ein Sommer“, schrieb die Schauspielerin zu einer Reihe von Fotos.

Die Schnappschüsse zeigen die ‚Jenny From The Block‘-Interpretin unter anderem dabei, wie sie Zeit mit ihren 16-jährigen Zwillingen Max und Emme verbringt, die aus ihrer Ehe mit Marc Anthony stammen. Auf weiteren Fotos lässt sie sich ein Eis schmecken und strahlt mit einer Freundin in die Kamera. Außerdem teilte sie die vielsagende Nachricht: „Alles entfaltet sich in göttlicher Ordnung“. Ein anderes Bild zeigt eine Frau, die ein T-Shirt mit der Aufschrift trägt: „Sie blüht auf und ist unbehelligt, unerreichbar und in Frieden“. Klare Worte, mit denen die 55-Jährige wohl deutlich machen will, wie gut es ihr als Single geht.

Laut einem Insider reichte Lopez die Scheidung ein, weil sie wusste, dass es an der Zeit war, „weiterzuziehen“. Gegenüber dem ‚People‘-Magazin erklärte der Vertraute: „Sie ist sehr enttäuscht und traurig, aber Ben hat ihr keine Anzeichen gegeben, dass er ihre Ehe fortsetzen will. Er hat kein Engagement und kein Interesse daran gezeigt, dass ihre Ehe funktioniert. Es ist so weit gekommen, dass sie einfach auf sich selbst achten muss.“