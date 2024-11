Stars Jennifer Lopez: Vorfreude auf Weihnachten

Jennifer Lopez - Unstoppable UK Special Screening - VIP Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 07.11.2024, 11:00 Uhr

Die Sängerin kann die Feiertage an der Seite ihrer Liebsten kaum abwarten.

Jennifer Lopez gesteht, das sie ein „intensives“ Jahr hinter sich hat.

Die Sängerin und Schauspielerin reichte im August nach nur zwei Jahren Ehe die Scheidung von ihrem Ex-Mann Ben Affleck ein. Deshalb freut sie sich darauf, in der Weihnachtszeit „einen Gang runterzuschalten“ und viel Zeit mit ihrer Familie zu verbringen, darunter die 16-jährigen Zwillinge Max und Emme, die sie mit ihrem Ex-Mann Marc Anthony hat.

Im Gespräch mit dem ‚People‘-Magazin offenbart die 55-Jährige: „Es war ein ziemlich intensives Jahr für mich und ich freue mich am meisten darauf, Zeit mit meinen Kindern und meiner Familie zu verbringen, die von der Ostküste kommt. Die Feiertage sind eine ganz besondere Zeit für uns. Das war schon immer so, seit ich ein kleines Mädchen war.“

Jennifer erzählt weiter: „Ich freue mich sehr auf diese Momente, in denen ich mit meinen Schwestern zusammen sein kann, um mich zu entspannen, Spaß zu haben und neue Erinnerungen zu schaffen. Wir sehen uns das ganze Jahr über nicht, so dass wir uns darüber austauschen können, was jeder macht und wie das Leben so ist. Es ist einfach eine schöne Zeit. Ich genieße sie wirklich.“

Die ‚Hustlers‘-Darstellerin verrät, dass sie nicht genug von Weihnachten kriegen kann. „Ich liebe all die Dekoration, die heiße Schokolade, die Musik und das Essen, und ich gehöre zu den Menschen, die versuchen, meinen Kindern mit all diesen Dingen ein Märchen zu bieten. Ich liebe die Feiertage“, schwärmt der Star.