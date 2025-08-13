Film Joe Jonas deutet ‚Camp Rock 3‘ an

Joe Jonas - Vanity Fair Oscar Party 2023 - Avalon - Priscilla Grant/Everett Collection BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.08.2025, 11:00 Uhr

Der Musiker hat einige Andeutungen über eine weitere Fortsetzung des Teenie-Films gemacht.

Joe Jonas scheint angedeutet zu haben, dass ‚Camp Rock 3‘ in Arbeit ist.

Der ‚Sucker‘-Sänger stand 2008 gemeinsam mit seinen Brüdern Nick und Kevin Jonas sowie Demi Lovato im ersten Disney-Film ‚Camp Rock‘ vor der Kamera. Dem Erfolg des Teenie-Streifens folgte im Jahr 2010 die Fortsetzung ‚Camp Rock 2: The Final Jam‘. Jetzt scheint es Hinweise auf ein mögliches drittes Kapitel der Reihe zu geben. In der neuesten Folge von ‚Hot Ones Versus‘ wurden die Jonas Brothers gebeten, den letzten Eintrag in ihrer Notizen-App vorzulesen. Joe sah daraufhin in die Kamera und sagte: „Oh-oh.“ Dann räusperte er sich und las vor: „Camp Rock 3 lesen.“

Nick setzte daraufhin sein Glas Milch ab und machte ein schockiertes Gesicht, was sowohl bei seinen Brüdern als auch beim Team für Gelächter sorgte. Anschließend meinte er: „Das ist ziemlich gut.“ Kevin ergänzte: „Okay, das ist wirklich ein guter Eintrag.“ Joe deutete auf sein Handy und versicherte: „Es ist die Wahrheit. Es steht wirklich genau hier. Sorry, Disney.“

Bereits 2017 hatte Nick Jonas gegenüber ‚People‘ erklärt, dass er sich eine ‚Camp Rock 3‘-Version für Erwachsene gut vorstellen könne: „Wenn alles zusammenpasst, wäre das bestimmt spaßig. Aber es ist eine heikle Sache, denn die beiden Filme werden von den Fans sehr geliebt. Damit es funktioniert, bräuchte es eine kreative neue Version, ein gutes Autorenteam und etwas Besonderes.“ Alyson Stoner, die in den Filmen die Rolle der Caitlyn Geller spielte, erklärte im Juni 2025 gegenüber ‚People‘, dass sie nichts von einer Fortsetzung gehört habe: „Ich kann ehrlich weder etwas bestätigen noch dementieren. Sie haben mich nicht angerufen. Ich frage mich, wohin sich die Handlung entwickeln würde. Sie müsste auf jeden Fall deutlich ausgebaut werden, damit wir alle wieder zusammenkommen.“

‚Camp Rock‘ erzählt die Geschichte von Mitchie Torres (Lovato), die ein renommiertes Musikcamp besucht und dort die Aufmerksamkeit des Popstars Shane Gray (Joe Jonas) erregt, der selbst dort ist, um seine Leidenschaft für Musik neu zu entfachen. In der Fortsetzung ‚Camp Rock 2: The Final Jam‘ musste das Camp dann gegen den neuen Rivalen ‚Camp Star‘ ums Überleben kämpfen.