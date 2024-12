Musik Joel Corry: Er hofft auf Veröffentlichung von Kylie Minogue-Kollaboration

Joel Corry at the Capital Jingle Bell Ball - Getty - London - December - 2024 BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.12.2024, 14:00 Uhr

Joel Corry wartet verzweifelt darauf, dass sein Song mit Kylie Minogue veröffentlicht wird.

Der ‚Head and Heart‘-Interpret verriet Anfang des Jahres, dass er mit der australischen Pop-Ikone im Studio in Los Angeles gearbeitet habe. Jetzt hofft er, dass ihre Zusammenarbeit bald der Welt präsentiert wird.

In der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘ sagte Joel jetzt: „Wir hatten ein paar wirklich gute Tage zusammen im Studio in LA. Die Stimmung war super, und die Musik war großartig. Sie hatte gerade ihr Album fertiggestellt, also hatten sie bereits einen Plan dafür. Und natürlich mache ich auch mein eigenes Ding. Aber wir stehen noch in Kontakt, und ich hoffe wirklich, dass wir in Zukunft etwas zusammen veröffentlichen können. Ob es dieser Song ist oder ein anderer, weiß ich noch nicht. Wir werden sehen, was passiert. Aber ich weiß, dass wir eine tolle Zeit zusammen hatten.“ Joel lobte außerdem die Arbeitsweise der ‚Padam Padam‘-Sängerin. Er sagte: „Und ich respektiere sie wirklich, wirklich sehr. Sie ist so ein Profi. Sie ist eine der professionellsten Personen, mit denen ich je in meinem Leben gearbeitet habe.“

Außerdem enthüllte Joel kürzlich, dass er einige Änderungen in seinem Berufsleben vorgenommen habe, nachdem er bemerkte, dass er unter „Burnout“ litt. Grund dafür war ein intensiver Tourplan und seine „Kämpfe“ mit dem Druck der Musikindustrie. Der 35-jährige DJ sagte: „Es kam an einen Punkt, an dem die Touren so intensiv waren, dass ich den Burnout wirklich zu spüren begann. Ich habe dieses Jahr mein Management gewechselt und einige Änderungen vorgenommen. Die Musikindustrie ist eine Branche mit enormem Druck, und ich denke, heutzutage ist es besonders durch soziale Medien für Künstler wirklich, wirklich hart. Ich kämpfe wirklich mit dem Klima in der heutigen Musikwelt.“