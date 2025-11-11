Film Josh Brolin spricht über eine mögliche Rückkehr zu Marvel als Thanos

Josh Brolin - Dune: Part Two - London Photocall - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2025, 18:00 Uhr

Josh Brolin ist offen für eine Rückkehr ins Marvel Cinematic Universe in seiner Rolle als Thanos.

Der 57-jährige Schauspieler verkörperte den übermächtigen Bösewicht des Franchise in ‚Avengers: Infinity War‘ (2018) und ‚Avengers: Endgame‘ (2019). Nun erklärte Brolin, er würde in Erwägung ziehen, den ‚Mad Titan‘ erneut zu spielen – vorausgesetzt, Regisseur Joe Russo käme mit der richtigen Idee auf ihn zu. Im Gespräch mit ‚Entertainment Tonight‘ sagte er: „Wenn Joe Russo zu mir kommt – was er vielleicht schon getan hat, ich weiß es nicht – und eine Idee hat, dann würde ich mich wahrscheinlich darauf einlassen. Und zwar ziemlich schnell.“

Der ‚Knives Out‘-Star hatte bereits zuvor angedeutet, dass er für eine Rückkehr ins MCU offen sei, solange es sich „richtig“ anfühle, ähnlich wie bei seiner Rückkehr im ‚Sicario‘-Sequel ‚Day of the Soldado‘ aus 2018. Er erklärte vor einer Weile gegenüber ‚Collider‘: „Ich mache keine Witze. Es ist so eine Sache mit der Rolle von Thanos. Wenn man sagt: ‚Oh, sie werden Thanos zurückbringen‘, dann muss es einfach passen. Es ist wie bei ‚Sicario‘. Es muss stimmen.“

Brolin lobte die ‚Avengers‘-Regisseure Joe und Anthony Russo in höchsten Tönen und fügte hinzu, dass er „alles tun würde“, was die beiden sich für ihn in einem zukünftigen Marvel-Film vorstellen könnten. Der ‚Dune‘-Schauspieler sagte: „Es hängt davon ab, was in seinem Kopf passt, und was in meinem. Thanos muss in die Geschichte passen, wenn man ihn zurückbringt. Aber ich würde alles tun, was die Russos von mir wollen.“ Nach ‚Avengers: Infinity War‘ und ‚Endgame‘ kehren die Russo-Brüder 2026 mit ‚Avengers: Doomsday‘ und 2027 mit dem Nachfolger ‚Avengers: Secret Wars‘ auf die große Leinwand zurück.