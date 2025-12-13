Film Josh O’Connor: Beim Dreh mit Josh Brolin wurde er von seiner Nervosität überwältigt

Josh O'Connor - Emmy Awards - Sept 2021 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.12.2025, 10:54 Uhr

Der britische Schauspieler hatte großen Respekt vor seiner gemeinsamen Szene mit dem Hollywood-Star.

Josh O’Connor hatte mit seinen Nerven zu kämpfen, als er eine Szene mit Josh Brolin drehte.

Der ‚The Crown‘-Star spielt in ‚Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery‘ den Pfarrer Rev. Jud Duplenticy. Obwohl der Krimi mit einem hochkarätigen Cast aufwartet – darunter Daniel Craig, Kerry Washington, Jeremy Renner und Mila Kunis – fühlte sich der 35-jährige Schauspieler besonders eingeschüchtert von den Dreharbeiten mit dem ‚Sicario‘-Darsteller. Er bat Regisseur Rian Johnson sogar darum, ihre erste gemeinsame Szene neu zu drehen.

In der Szene kommt Jud in seiner neuen Gemeinde an und trifft auf den mächtigen Monsignore Jefferson Wicks. Er bietet an, dessen Beichte zu hören, woraufhin Wicks einen langen, expliziten Monolog über die Verfehlungen seiner Woche hält, um den Neuankömmling bewusst in Verlegenheit zu bringen. Gegenüber ‚Entertainment Weekly‘ offenbarte O’Connor: „Es ist eine wirklich wichtige Szene, außerdem unglaublich brillant geschrieben und sehr lustig. Und ehrlich gesagt habe ich mich davor gefürchtet, weil es die erste Szene war, die Josh und ich zusammen gedreht haben.“

Brolin war der letzte Darsteller, der zum Ensemble stieß. „Ich kann mich nicht erinnern, ob er vorher ‚Dune‘ oder etwas anderes gedreht hat“, fügte O’Connor hinzu. „Er ist einer meiner liebsten Schauspieler auf der ganzen Welt, also war ich an diesem Tag extrem nervös.“

Obwohl Brolin ihn „unter seine Fittiche“ nahm und ein „unglaublicher Partner“ am Set war, blieb O’Connor vor der ersten gemeinsamen Szene sehr angespannt. „Die Wahrheit ist, es lief nicht besonders gut. Joshs Einstellungen waren unglaublich. Ich habe ein paar Takes gemacht, aber ich habe es einfach nicht hinbekommen“, räumte der Brite ein.

Als die Zeit knapp wurde, griff O’Connor schließlich zum Telefon und bat Rian Johnson, die Szene erneut zu drehen. Der Schauspieler zeigte sich „sehr dankbar“, dass der Regisseur ihm grünes Licht gab. „Wir bekamen eine zweite Chance – und es ist eine brillante Szene. Wirklich brillant“, schwärmte er. „Aber hättest du die früheren Einstellungen gesehen, würdest du nicht sagen, dass sie großartig waren.“