07.02.2025

Kendrick Lamar verriet, dass er es „sehr schwer“ findet, „in der Vergangenheit zu leben“.

Der 37-jährige Rapper bereitet sich aktuell auf seinen Auftritt bei der Super-Bowl-Halbzeitshow am Sonntag (9. Februar) vor.

Der Künstler erzählte jetzt, wie er sein 13-minütiges Set in New Orleans angeht. Dabei hat er angedeutet, dass er sich auf seine neuere Musik konzentrieren wird. Bei einer von Apple Music veranstalteten Pressekonferenz vor dem Spiel, sagte Lamar: „Es fällt mir sehr schwer, in der Vergangenheit zu leben. Sehr schwer.“ Bei seinem kommenden Auftritt gehe es vor allem darum, „im Hier und Jetzt“ zu sein und diese „Energie“ von Los Angeles nach New Orleans zu bringen. Der Sänger erklärte: „Im Hier und Jetzt zu sein und mich einfach darauf zu konzentrieren, wie ich mich fühle und welche Energie ich jetzt habe, das ist für mich die Energie von Los Angeles. Das ist etwas, das ich nach New Orleans mitnehmen und der Welt zeigen möchte.“ Usher hatte Kendrick vor Kurzem dazu geraten, seine Erfahrung bei der Halbzeitshow des Super Bowls zu genießen. Der 46-jährige Sänger trat 2024 bei der Las Vegas-Halbzeitshow auf und gab Kendrick vor seinem großen Auftritt in New Orleans deshalb einige Ratschläge.