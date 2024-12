Stars Kieran Culkin: Dafür bewundert er seine Mutter

Kieran Culkin - A Real Pain Premiere during the 68th BFI London Film Festival London - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.12.2024, 11:00 Uhr

Der ‚Succession‘-Darsteller wuchs mit sieben Geschwistern auf.

Kieran Culkin hat „keine Ahnung“, wie seine Mutter es geschafft hat, acht Kinder großzuziehen.

Der Schauspieler hat zusammen mit seiner Frau Jazz Charton die beiden Kinder Kinsey (5) und Wilder (3). Er selbst wuchs mit sieben Geschwistern auf und „kann nicht glauben“, was er alles tun muss, um den Tag zu überstehen, jetzt, wo er selbst Vater ist.

„Mein Patenonkel hat da so eine Sache, er sagt: ‚Ich werde jedem, der sich über seine Erziehung und seine Kindheit beschweren will, voll und ganz zuhören. Ich will alles darüber hören. Und man kann seinen Eltern die Schuld für alles geben, bis man 30 ist, und dann findet man den Mist selbst raus.‘ Er macht es sich zu einfach, aber das gefällt mir“, berichtet Kieran gegenüber der Zeitung ‚The Guardian‘.

Als Beispiel führt der 42-Jährige aus: „Wenn ich Schokomilch light wollte, aber mein Bruder wollte sie mit mehr Schokolade und meine Schwester wollte kaum welche, dann hat [meine Mutter] sie auf verschiedene Arten zubereitet.“ Kieran gesteht: „Wie hat [sie] das gemacht? Das weiß ich nicht. Und ich habe keine Ahnung.“

Noch dazu hatte seine Familie damals nicht viel Geld. „Meine Mutter musste es mit Lebensmittelmarken machen. Sie kaufte billige Leber bei Key Food, zwei riesige Liter Milch, all das“, schildert er.

Der ‚Succession‘-Darsteller – dessen berühmtester Bruder der ‚Kevin – Allein zu Haus‘-Star Macaulay Culkin ist – hat für sich selbst die Regel aufgestellt, dass er nie mehr als acht Tage am Stück von zuhause weg ist. „Ich bin nicht gut darin, von meiner Familie getrennt zu sein. Ich bin ganz schrecklich darin“, gesteht er.