Bang Showbiz | 25.09.2025, 18:00 Uhr

Kim Kardashian nahm ihren Lebenslauf zu einem Blind Date mit.

Die Gründerin von Skims war von ihrer Mutter Kris Jenner, die auch ihre Managerin ist, mit einem namenlosen Mann verkuppelt worden – allerdings hatte die 69-Jährige ihrer Tochter über den Zweck des Treffens eine Lüge erzählt.

In der ‚Tonight Show Starring Jimmy Fallon‘ erzählte Kim jetzt, dass Kris sie einmal mit einem „TV-Manager“ zusammengebracht habe, zu einer Zeit, als ihre ursprüngliche Reality-Show ‚Keeping Up with the Kardashians‘ noch lief. Kim sagte: „Sie hat mir gesagt, es sei ein Vorstellungsgespräch, aber sie hat ihm gesagt, es sei ein Date. Und also komme ich an und rede darüber, was ich machen will, und ich hatte einen Lebenslauf dabei! Ich glaube nicht, dass sie dachte, ich wäre so gut vorbereitet, dass ich einen Lebenslauf mitbringe.“

Glücklicherweise merkte die 44-jährige Schönheit, die mit ihrem dritten Ex-Mann Kanye West die Kinder North (12), Saint (9), Chicago (7) und Psalm (6) hat und zuvor auch mit Damon Thomas und Kris Humphries verheiratet war, „was los war“. Und das zum Glück recht schnell; fünf Minuten nach Beginn des Dates checkte sie die Situation und packte ihre Unterlagen zurück in die Tasche. Sie fügte hinzu: „Ich dachte mir: ‚Ich bring dich um.'“ Jimmy fragte daraufhin: „Also hat das Date nicht … keine Chemie?“ Kim antwortete: „Nein. Ich glaube nicht, dass er es jemals wusste – bis viele, viele Jahre später.“ Doch Kris – die im Publikum saß – bestand darauf, dass der Mann „ganz genau Bescheid wusste“ und sich Gedanken gemacht hatte, wie er Kim beeindrucken könnte.