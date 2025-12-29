Stars Kim Kardashian wegen Weihnachtswelpen scharf kritisiert

Die Reality-TV-Darstellerin hat ihren vier Kindern jeweils einen Welpen zu Weihnachten geschenkt - bei der Tierschutzorganisation PETA schrillen die Alarmglocken.

Kim Kardashian wird von PETA dafür kritisiert, dass sie ihren Kindern zu Weihnachten jeweils einen Welpen gekauft hat.

Die Reality-TV-Darstellerin kaufte über die Feiertage vier Pomeranian-Welpen, um jedem ihrer vier Kinder – North (12), Saint (10), Chicago (7) und Psalm (6), die sie mit ihrem Ex-Ehemann Kanye West hat – einen Hund zu schenken. Auch ihre Schwester Khloé Kardashian erwarb einen schwarzen Labrador von einem Züchter als Geschenk für ihre Kinder True (7) und Tatum (3). Das löste Kritik durch die Tierschutzorganisation aus, die darauf pochte, dass die Schwestern Tiere adoptieren und nicht kaufen sollten.

PETA-Gründerin Ingrid Newkirk erklärte in einem Statement: „Welpen sind keine Plüschtiere, und es ist eine verdammte Schande, dass Kim die Chance verpasst hat, als Sprecherin für Tierheimhunde aufzutreten, und stattdessen nun zu Recht in den sozialen Medien dafür kritisiert wird. Die Krise der heimatlosen Tiere zu ignorieren, ist unverzeihlich herzlos.“

Die Tierschutz-Aktivistin fügte hinzu: „Deshalb fordern wir Kim – und auch Khloé, die dasselbe getan hat – auf, beim nächsten Mal PETA oder ein örtliches Tierheim zu kontaktieren, wenn sie ein Tier in ihr Zuhause holen möchten.“ Außerdem sollten die beiden Schwestern „zumindest etwas Wiedergutmachung leisten“, indem sie beispielsweise ihre Kinder in einem Tierheim helfen lassen.

Kim teilte ihr Weihnachtsgeschenk mit ihren Fans, indem sie ein Foto der Welpen auf Instagram postete und schrieb: „Jedes Kind hat einen Welpen bekommen.“ Die neuen Hunde gesellen sich zu ihren Vierbeinern Sushi und Sake, die sie 2017 gemeinsam mit ihrer Schwester Kourtney Kardashian adoptierte.

Auch Khloé machte die Neuigkeit öffentlich und erklärte, sie habe den Weihnachtswunsch ihrer Kinder erfüllt. Die Podcasterin verriet, dass sie den Hund von einem Züchter aus Indiana gekauft und ihn Peppermint genannt habe. Zuvor besaß Khloé bereits einen schwarzen Labrador namens Gabbana, der 2018 verstarb.