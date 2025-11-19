Musik Kneecap veröffentlichen Sub-Focus-Kollaboration ‚No Comment‘

Kneecap - British Independent Film Awards 2024 - Justin Ng/Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.11.2025, 18:00 Uhr

Kneecap haben sich mit Drum-and-Bass-Legende Sub Focus für den neuen Song ‚No Comment‘ zusammengetan.

Das irische Hip-Hop-Trio hat einen Song über „Schikane durch den britischen Staat“ veröffentlicht, nachdem Bandmitglied Mo Chara in diesem Jahr mit einem Terrorismusvorwurf konfrontiert wurde. Kneecap erklärten über den Track: „‚No Comment‘ handelt nur davon, vom britischen Staat schikaniert zu werden. Ganz einfach. Wir Iren sind das gewohnt, es passiert seit Jahrhunderten. Es war eine Freude, mit Sub Focus daran zu arbeiten – der Mann ist eine Legende.“

Eine limitierte Vinyl-Edition mit dem Song ‚Get Your Brits Out‘ auf der B-Seite wird erscheinen, mit Banksys Royal Courts of Justice auf dem Cover. ‚No Comment‘ folgt auf ‚THE RECAP‘, eine Zusammenarbeit mit dem Drum-and-Bass-Produzenten Mozey, sowie Sayōnara, einer Kollaboration mit Paul Hartnoll von Orbital.

Im September wurde Charas Terrorvorwurf vor Gericht fallengelassen. Der 27-jährige irische Künstler – mit bürgerlichem Namen Liam Óg Ó hAnnaidh – war vor das Woolwich Crown Court geladen worden, nachdem er im Mai beschuldigt worden war, bei einem Konzert im O2 Forum Kentish Town in London im November 2024 „eine Fahne zur Unterstützung der verbotenen Organisation Hisbollah gezeigt“ zu haben. Da die Metropolitan Police jedoch die „gesetzliche Sechs-Monats-Frist“ zur Ausstellung der Ladung nicht einhielt, wurde der Fall abgewiesen.