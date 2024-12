Musik Lady Gaga: Gastauftritt im AC/DC-Video als Teenager

Bang Showbiz | 16.12.2024, 16:00 Uhr

Lady Gaga war als Teenager eine Statistin in dem Musikvideo zu ‚Stiff Upper Lip‘ von AC/DC.

Die 38-jährige Pop-Ikone war überrascht, als DJ Zane Lowe den Frontmann der legendären Rockgruppe, Brian Johnson (77) dazu brachte, sie im Auto für die Apple TV-Sendung ‚A Carpool Karaoke Christmas‘ zu begleiten, die am Sonntag (15.12.24) Premiere feierte. Bei dieser Begegnung erzählte Gaga die Geschichte, wie ihr bei der Promo für den 2000er-Track auch gesagt wurde, sie solle nicht „headbangen“.

„Ich war in dem ‚Stiff Upper Lip‘-Video zu sehen“, so Gaga. „Ich war 17 und ich war eine Statistin hinten und ich habe geheadbangt. Und sie sagten: ‚Nicht headbangen. Wir wollen, dass es modern wird.‘ Und ich dachte mir: ‚Nein, das kann ich nicht. Das ist der einzige Move, den ich machen kann.‘“ Metal- und Rock-Liebhaberin Gaga schmetterte in der Folge auch Led Zeppelins ‚Black Dog‘ und erzählte die „verrückte“ Geschichte, wie es dazu kam, dass sie mit Bruno Mars (39) ihren neuen Hit ‚Die With A Smile‘ im Duett aufnahm. Sie sagte: „Ich ging um etwa 10 Uhr nachts zu ihm. Er spielte mir die Idee vor und dann schrieben wir die zweite Strophe, dann schnitten wir sie um zwei Uhr morgens. Bruno ließ mich vier Stunden lang singen. Er hatte eine genaue Art und Weise, wie er es hören wollte, und das wollte ich ihm geben.“

Gaga filmte ihren ‚Carpool Karaoke Christmas‘-Auftritt in Los Angeles. Chappell Roan (26) sprang mit Zane in ihrer Heimatstadt Missouri ins Auto, und Dua Lipa (29) nahm ebenfalls an der festlichen Folge teil und performte Weihnachtsklassiker neben ihren eigenen Hits, als sie auf Tournee in Japan war. ‚Carpool Karaoke‘ entstand 2015 als Segment in der ‚The Late Late Show with James Corden‘, an dem Mariah Carey als erste Künstlerin teilnahm. James (46) wurde von seiner engen Freundin Adele für die letzte Folge im Jahr 2023 begleitet, nachdem er die US-Show verlassen hatte, um in seine Heimat Großbritannien zurückzukehren. Zu den weiteren großen Namen, die im Laufe der Jahre teilnahmen, gehörten Harry Styles, Sir Paul McCartney, Madonna, Celine Dion und Ed Sheeran.