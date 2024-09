Film Lady Gaga: Ihre Bühnenpersönlichkeit inspirierte Harley Quinn

Lady Gaga - September 2024 - Avalon - Venice International Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.09.2024, 10:00 Uhr

Lady Gaga nutzte ihre Erfahrung, sich in der Musikindustrie neu zu erfinden, um ihre Rolle in ‚Joker: Folie a Deux‘ zu kreieren.

Die Sängerin spielt Lee – alias Harley Quinn – in dem neuen Film an der Seite von Joaquin Phoenix als Batmans Erzfeind, der Joker. Sie hat nun verraten, dass das Erschaffen von Charakteren in ihrer Musik ihr geholfen habe, Ideen für ihre neueste Rolle auf der Leinwand zusammenzustellen.

Im Gespräch mit Zane Lowe auf Apple Music 1 erklärte Gaga: „Ich denke, dass für mich diese Idee der doppelten Identitäten schon immer ein Teil meines Musikmachens war. Ich habe immer Charaktere in meiner Musik erschaffen, und als ich Lee für Joker gemacht habe, hatte sie wirklich eine tiefgreifende Wirkung auf mich. Der Film hatte so viel Musik, so viel Musik, die ich liebe, und ich konnte die Figur durch die Geschichte entdecken, durch die Musik, die wir jeden Tag live gespielt haben, sowie durch den Tanz, die Kostüme und das Make-up.“ Die Popsängerin erklärte weiter, dass die Figur der Lee sie auch nach dem Dreh nicht „verlassen“ habe – deshalb wurde sie dazu inspiriert, ein Begleitalbum zum Film mit dem Titel ‚Harlequin‘ aufzunehmen. Sie fügte hinzu: „Ich hatte also eine tiefgreifende Erfahrung mit der Figur und sie hat mich kreativ einfach nicht wirklich verlassen, und ich beschloss, dass ich ein ganzes Album machen wollte, das von ihr inspiriert ist.“

Gaga enthüllte auch, dass sie ihre Erfahrung mit „Manie und innerem Chaos“ nutzte, um ihre Darstellung der Comicfigur zu beeinflussen. In der neuen Ausgabe der amerikanischen ‚Vogue‘ sagte sie: „Harley Quinn ist eine Figur, die die Leute aus dem Äther der Popkultur kennen. Ich hatte eine andere Erfahrung, als ich sie erschuf, nämlich meine Erfahrung mit Manie und Chaos in mir – für mich schafft es eine Ruhe. Manchmal werden Frauen als übermäßig emotionale Geschöpfe abgestempelt, und wenn wir überfordert sind, sind wir unberechenbar oder verwirrt. Aber ich frage mich: Wenn die Dinge so aus der Realität herausbrechen, wenn wir im Leben zu weit gedrängt werden, was ist, wenn dich das dazu bringt… ruhig zu werden? ‚Joker: Folie a Deux‘ kommt am 4. Oktober in die Kinos und ‚Harlequin‘ erscheint am Freitag (27.September).