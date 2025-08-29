Musik Lady Gagas Wednesday-Song ‚The Dead Dance‘ kommt nächste Woche

Jenna Ortega and Lady Gaga attend the Netflix x Spotify Wednesday Season 2 Graveyard Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.08.2025, 18:00 Uhr

Lady Gaga wird ihren ‚Wednesday‘-Song ‚The Dead Dance‘ am Mittwoch (3. September) veröffentlichen.

Mother Monster hat offiziell bestätigt, dass der Song, den sie für die zweite Staffel von Tim Burtons erfolgreicher Gothic-Netflix-Serie geschrieben hat, nächste Woche erscheinen wird.

Gaga, die in dieser Staffel auch einen Cameo-Auftritt haben wird, kündigte am Donnerstagabend (28. August) bei der ‚Wednesday Graveyard Gala‘ von Spotify und Netflix in New York City an: „Ich hatte eine wunderbare Zeit bei der Arbeit an ‚Wednesday‘ Staffel zwei, auch wenn ich nur ein kleiner Teil der Show bin.“ Sie habe es geliebt, mit Tim Burton und Jenna Ortega, die Wednesday Addams spielt, und allen anderen Beteiligten zu arbeiten. Gaga fügte hinzu: „Es ist so unglaublich. Danke. Ich bin auch hier, um zu bestätigen, dass mein Song ‚The Dead Dance‘ kommt.“ Ein theatralisches Musikvideo unter der Regie von Burton soll ebenfalls in Arbeit sein.

Die ‚Abracadabra‘-Hitmacherin wird als Rosaline Rotwood zu sehen sein, einer ikonischen Lehrerin der Nevermore Academy, deren mysteriöse Vergangenheit sich mit Ortegas Wednesday verknüpft.

Laut ‚Variety‘ wurde der Track gemeinsam mit ihren ‚Mayhem‘-Partnern Andrew Watt und Cirkut geschrieben. Spekulationen über Gagas Rolle wurden weiter angeheizt, nachdem sie zusammen mit ‚Wednesday‘-Regisseur Burton beim Dreh auf Mexikos berüchtigter Insel der Puppen gesichtet wurde – einem unheimlichen Ort voller verstümmelter Puppen und geisterhafter Legenden. Burton lobte Gaga: „Sie ist so eine Künstlerin… mit ihr zu arbeiten, ist endlos inspirierend.“