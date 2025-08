Stars Lindsay Lohan fühlte sich in eine Schublade gesteckt

Lindsay Lohan attends the UK Premiere of Disney's Freakier Friday - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.08.2025, 12:00 Uhr

Die Schauspielerin ist der Meinung, dass sie in ihrer Karriere in eine bestimmte Richtung gedrängt wurde.

Lindsay Lohan glaubt, dass sie als Schauspielerin „in eine Schublade gesteckt“ wurde.

Die ‚Freakier Friday‘-Darstellerin, die nach dem Film ‚The Canyons‘ (2013) eine neunjährige Pause vom Filmemachen einlegte, findet es immer noch „frustrierend“, dass sie um ernsthaftere Rollen „kämpfen“ muss, nur weil sie in der Öffentlichkeit aufgewachsen ist und vor allem für Teenie-Komödien in jungen Jahren bekannt war. Auf die Frage, ob sie sich in eine Schublade gesteckt fühle, sagte sie der Zeitung ‚The Times‘: „Ja, das tue ich. Ich war so begeistert, bei ‚Robert Altman’s Last Radio Show‘ mitzumachen, und trotzdem muss ich auch heute noch für solche Projekte kämpfen. Das ist frustrierend.“

Lindsay ist fest davon überzeugt, dass sie in ihrer Karriere bewiesen habe, dass sie ein breites Spektrum von Rollen spielen kann. Sie stellte klar: „Weil: Ihr kennt mich so, aber ihr wisst auch, dass ich das andere kann. Also lasst mich! Gebt mir die Chance. Ich muss diesen Kreislauf durchbrechen und Türen zu etwas Neuem öffnen, sodass die Leute keine andere Wahl haben. Und wenn Martin Scorsese sich dann irgendwann meldet, werde ich nicht nein sagen.“

Die 39-jährige Schauspielerin will jedoch nicht mit zu provokanten Rollen Grenzen überschreiten, weil sie ihre Fangemeinde nicht vor den Kopf stoßen möchte. „Ich will nie etwas machen, das zu viele Grenzen sprengt. Das habe ich früher mal versucht, aber es hat mir nicht gefallen. Ich möchte nichts machen, das meine komplette Fanbase abschreckt, die Menschen, die so lange zu mir gehalten haben, die ‚Freakier Friday‘ lieben werden. Ich möchte die Menschen respektieren, die mich so lange unterstützt haben.“

Weil sie bereits als Kind vor der Kamera stand und ein Leben in der Öffentlichkeit führte, ist es Lindsay wichtig, wie sie von außen wahrgenommen wird. „Ob es eine Rolle ist oder eine Farbe, die ich trage, ich denke immer darüber nach, wie es ankommt. Das ist mir wichtig“, gibt sie preis.