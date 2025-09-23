Film Melissa McCarthy übernimmt Rollen in ‚Miss Nelson is Missing‘

Bang Showbiz | 23.09.2025, 11:00 Uhr

Die Schauspielerin wird in dem kommenden Film gleich zwei Hauptrollen spielen.

Melissa McCarthy wird in ‚Miss Nelson is Missing‘ die Hauptrollen übernehmen.

Die ‚Can You Ever Forgive Me?‘-Darstellerin führt den Cast der Netflix-Adaption von Harry Allards Kinderbuchklassiker an. Laut ‚Deadline‘ wird sie sowohl die titelgebende Lehrerin als auch deren strenge Vertretung spielen. Die Geschichte, die von ‚Spies in Disguise‘-Autor Brad Copeland für die Leinwand adaptiert wird, dreht sich um eine ungezogene Schulklasse, deren Lehrerin eines Tages spurlos verschwindet. Nachdem die Kinder eine Woche lang mit ihrer Vertretung, der strengen Viola Swamp, auskommen müssen, können sie es kaum erwarten, dass Miss Nelson zurückkehrt.

Der Streamingdienst sicherte sich den Film nach einem Bieterwettstreit. Netflix hat zuvor schon mit Melissa bei ‚Superintelligence‘ und ‚Thunder Force‘ zusammengearbeitet. Die 55-jährige Schauspielerin wird das Projekt gemeinsam mit ihrem Ehemann Ben Falcone über ihre Firma On the Day Productions produzieren, ebenso wie Reese Witherspoon und Lauren Neustadter für Hello Sunshine, Lawrence Grey für Grey Matter sowie Caroline Fraser für HarperCollins.

Melissa hat in den vergangenen Jahren eine deutliche körperliche Veränderung durchlaufen und Schlagzeilen gemacht, als ihre Freundin Barbra Streisand sie öffentlich fragte, ob sie Medikamente zur Gewichtsabnahme genutzt habe. Die ‚A Star is Born‘-Ikone sorgte für Aufsehen, als sie unter einen Instagram-Beitrag von McCarthy kommentierte, der die Schauspielerin zusammen mit Choreograf Adam Shankman bei der Centre Theatre Group Gala in Los Angeles zeigte. Barbra schrieb: „Grüß ihn von mir – hast du Ozempic genommen?“ Nach einem öffentlichen Aufschrei räumte die ‚You Don’t Bring Me Flowers‘-Sängerin später ein, sie habe „vergessen, dass die ganze Welt mitliest“, als sie den Kommentar postete. Sie erklärte in ihren Instagram Stories über den inzwischen gelöschten Beitrag: „Ich war auf Instagram, um die Fotos der wunderschönen Blumen anzuschauen, die ich zu meinem Geburtstag bekommen hatte! Direkt darunter war ein Foto meiner Freundin Melissa McCarthy, mit der ich auf meinem Album ‚Encore‘ gesungen habe. Sie sah fantastisch aus! Ich wollte ihr einfach ein Kompliment machen. Ich habe vergessen, dass die ganze Welt mitliest!“