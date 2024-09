Film Michael Sheen nach Prinz Andrew-Rolle: Keine Lust auf echte Personen

Michael Sheen - Good Omens UK premiere - Famous - May 19 BangShowbiz

Bang Showbiz | 24.09.2024, 08:00 Uhr

Michael Sheen ist „nicht sehr interessiert“ daran, jemanden zu spielen, der ihm bekannt ist.

Der 55-jährige Schauspieler war im Laufe der Jahre für seine Vielseitigkeit und seine Nachahmung von Prominenten bekannt, aber nachdem er die Rolle des Prinzen Andrew in ‚A Very Royal Scandal‘ übernommen hat, hat er zugegeben, dass er es vorzieht, die Rolle von jemandem im wirklichen Leben zu übernehmen, wenn es ihm ermöglicht, dem Publikum etwas Neues über die Person zu liefern.

„Seltsamerweise sind die gleichen Dinge, die es entmutigend machen, auch die Dinge, die es attraktiv machen“, erklärt der Schauspieler gegenüber ‚Collider‘. „Es ist diese Vertrautheit. Es ist dieses Gefühl von: ‚Oh, ich glaube, ich kenne diese Geschichte. Ich glaube, ich kenne diese Person.‘ Und dann geht es darum, ob das Drehbuch hält und sagt: ‚Nun, hier ist etwas, das du noch nicht wusstest.‘ Als Schauspieler bin ich nicht wirklich daran interessiert, jemanden zu spielen, der sehr vertraut ist, und dann sieht man einfach, was an ihm vertraut ist. Daran gibt es kein Interesse.“ Stattdessen wolle er eher unbekanntere Menschen spielen und dem Publikum „das Gefühl geben, dass der Schleier gelüftet wird und man in die geheime Welt dieser Person“ eingeladen wird. Der Star fügt hinzu: „Es ist genau die Vertrautheit, die das Publikum mit der Figur, die du spielst, hat, die entmutigend ist. Es macht dich nervös, weil du denkst: ‚Werden die Leute mich als diese Person akzeptieren? Werde ich in der Lage sein, die Leute glauben zu lassen, dass ich diese Person bin?‘ Gleichzeitig ist es dieselbe Vertrautheit, die einen sagen lässt: ‚Ich weiß, dass wir hier die Munition haben, um diese Erwartungen und diese Vertrautheit zu untergraben.‘ Lustigerweise sind es genau die gleichen Eigenschaften, die einen beide Seiten der Dinge spüren lassen.“

Der ‚Good Omens‘-Star merkte auch an, dass er bei der Annahme der Rolle des Royals „ernsthaft“ nachdenken musste, weil er sich bewusst war, was für eine „Verantwortung“ die Rolle sein würde. Er sagte: „Ja zu sagen, die Rolle zu übernehmen und Teil des Projekts zu sein, ist etwas ganz anderes, als wenn ich zustimme, etwas zu tun, das fiktiv ist. Indem du Ja dazu sagst, nimmst du die Verantwortung, reale Menschen und reale Ereignisse darzustellen, ernst genug. Ist es angemessen, so wie man das tut? Wenn ich ja sage, muss ich zunächst darauf vertrauen, dass das Drehbuch, das ich gelesen habe, das tut, und dass das Team, das um mich herum sein wird, die Verantwortung dafür übernehmen wird, und ich ihnen vertrauen kann.“