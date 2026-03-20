Stars Miley Cyrus über ihr Kinderstar-Vermögen

Miley Cyrus - AVALON - Los Angeles - March - 2025 - Oscars BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.03.2026, 11:00 Uhr

Miley Cyrus behielt „jeden Cent“ des Geldes, das sie als Kinderstar verdient hatte.

Die 33-jährige Sängerin und Schauspielerin wurde als Teenager berühmt, nachdem sie die Hauptrolle in der Disney-Channel-Serie ‚Hannah Montana‘ ergattert hatte, die von 2006 bis 2011 lief. Die Serie verhalf ihr zudem zu einer erfolgreichen Musikkarriere – und Cyrus betonte nun, dass sie nicht die Last tragen musste, ihre Familie zu unterstützen, da diese ihr Einkommen nicht zum „Überleben“ benötigte.

Sie sagte gegenüber ‚Variety‘: „Meine Eltern brauchten mich nicht, um zu überleben oder finanziell abgesichert zu sein. Was vielen dieser Kinder passiert, ist, dass ihre Eltern es mehr wollen als sie selbst, oder dass die Kinder für das gesamte Einkommen der Familie verantwortlich werden.

Das war nie meine Aufgabe. Jeder Cent, den ich jemals verdient habe, landete auf meinem Bankkonto, weil meine Eltern gut waren.“

Cyrus betonte zudem, dass sie auch während der Dreharbeiten zu ‚Hannah Montana‘ beschützt war, da ihr Vater, der Musiker Billy Ray Cyrus, jeden Tag mit ihr am Set war, da er als ihr Filmvater gecastet worden war. „Mein Vater war jeden einzelnen Tag am Set, also konnte nichts passieren, von dem er nichts gewusst hätte. Es gab nie einen Moment, in dem ich in dieser Garderobe allein gewesen wäre“, so die Sängerin weiter.

In dem Interview erinnerte sich Cyrus daraun, dass ihr Vater bei seinem Vorsprechen fast durchgefallen wäre, weil er damit beschäftigt war, für andere Schauspieler zu werben, von denen er dachte, sie wären besser für die Rolle geeignet.