Musik Neil Young: Auftritt beim Glastonbury?

Neil Young - 2019 Farm Aid - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.12.2024, 14:00 Uhr

Neil Young ist angeblich „scharf“ darauf, 2025 in Glastonbury aufzutreten.

Der ,Heart of Gold‘-Rocker trat vor 16 Jahren als Headliner auf der Pyramid Stage auf, und jetzt hofft er angeblich, mit seinem Team auf das kultige Worthy Farm Festival zurückzukehren.

Ein Insider erzählte der ,Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ,The Sun‘: „Neil und seine Band The Chrome Hearts schmieden Pläne für europäische Auftritte im nächsten Jahr und Glastonbury steht auf dem Plan. Neil ist dort zuletzt 2009 aufgetreten und sein Auftritt auf der Pyramid Stage war unglaublich. Er möchte unbedingt eine Handvoll großer Shows in Europa spielen und sein Team ist sehr daran interessiert, ihn in das Line-up aufzunehmen.“

Erst kürzlich wurde Sir Rod Stewart für den Legends-Slot angekündigt und es wird angenommen, dass weitere große Namen dabei sein werden. Der Insider fügte hinzu: „Nachdem Sir Rod Stewart bestätigt wurde, wären zwei große Legenden im Programm, wenn Emily Eavis auch Neil an Bord holen kann. Auch Stevie Wonder ist für dieses Jahr im Gespräch, ebenso wie The 1975. Glastonbury scheint sich wieder auf seine Rock-Wurzeln zu besinnen, und wenn sie Neil verpflichten können, wäre das eine großartige Ergänzung zu dem, was sich bereits zu einem unglaublichen Line-up entwickelt.“

Ob Neil wirklich dabei sein wird, ist noch nicht bestätigt. Doch letzten Monat erklärte er, dass er seine geplanten Indoor-Europatourdaten durch Outdoor-Shows ersetzen möchte.