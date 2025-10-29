Stars Nicole Scherzinger: Ruhm in ihren 20ern behinderte persönliches Wachstum

29.10.2025

Die Sängerin wurde als Teil der Pussycat Dolls berühmt, äußert sich jedoch kritisch über diese Zeit.

Nicole Scherzinger hat das Gefühl, dass ihr nach ihrem frühen Ruhm die Chance genommen wurde, als Mensch zu wachsen.

Die 47-jährige Sängerin wurde in den 2000er-Jahren als Mitglied der Girlgroup The Pussycat Dolls berühmt. Sie kann sich gut in den Druck hineinversetzen, mit dem auch Stars wie Britney Spears zu kämpfen hatten. Der plötzliche Ruhm habe sie damals nicht auf Rückschläge vorbereitet – etwa auf die verhaltene Resonanz auf ihre beiden Soloalben.

Im Gespräch mit ‚Variety‘ erklärte Nicole: „Wenn man so jung ist, merkt man es damals nicht, aber diese Zeit des persönlichen Wachstums wird einem genommen. Ich frage mich das oft bei Britney Spears. Diese Zeit wurde ihr einfach entrissen. Gibt es da einen Teil von einem selbst, der stehen bleibt – der sich nicht weiterentwickeln kann?“

Die Musikerin könne viele Parallelen zwischen ihr und der ‚Toxic‘-Sängerin erkennen. „Sie ist ganz offensichtlich immer wieder in sehr abhängige, bedürftige Beziehungen geraten – und ich auch. Dieses verzweifelte Gefühl kenne ich gut. So habe ich mich in Beziehungen ebenfalls gefühlt“, offenbarte die ‚Don’t Hold Your Breath‘-Interpretin.

Für ihre Darstellung der Norma Desmond in den West-End- und Broadway-Neuinszenierungen von ‚Sunset Boulevard‘ wurde Nicole mit dem Tony Award als beste Hauptdarstellerin in einem Musical ausgezeichnet. Doch die Tänzerin verriet, dass sie die Rolle zunächst ablehnte. „Ich war überrascht. Ich dachte: ‚Wow. Dafür habt ihr mich also hergeholt. Das ist eure große Idee'“, schilderte sie. „Ich dachte: ‚Ich bin doch noch die Queen der Pussycat Dolls – und ihr seht mich schon als alte, verblasste Filmdiva? Das ist die Rolle, die ihr für mich seht?'“