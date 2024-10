Stars Nicole Scherzinger: Sie stand mit Liam Payne kurz vor seinem Tod in Kontakt

Bang Showbiz | 25.10.2024, 09:00 Uhr

Die Sängerin hatte ein enges Verhältnis zu dem verstorbenen One Direction-Star.

Nicole Scherzinger schrieb Liam Payne an dem Tag, an dem er starb, eine Textnachricht.

Die 46-jährige Sängerin – die eine der Juroren bei ‚The X Factor‘ war und dabei half, One Direction 2010 zusammenzubringen – wird von Theaterguru Andrew Lloyd Webber dafür gelobt, dass sie die Fassung bewahrt hat und nur wenige Stunden, nachdem sie erfuhr, dass ihr Kumpel letzte Woche von seinem Hotelbalkon in den Tod gestürzt war, trotzdem auf der Bühne von ‚SUNSET BLVD‘ am New Yorker Broadway stand.

Der Musical-Komponist offenbart gegenüber der Zeitschrift ‚Billboard‘: „Eine Sache, die Nicole auszeichnet, ist, dass sie, sobald sie sich einer Sache verschrieben hat, das unglaublichste Ensemblemitglied und die beste Führungspersönlichkeit ist, die ich kenne. Und wisst ihr was? Ich nehme an, dass etwas nicht gesagt wurde, und ich nehme an, dass ich sagen könnte, dass sie natürlich Liam von One Direction betreut hat. An dem Mittwoch, an dem er starb, schrieb sie ihm noch Textnachricht, und [an diesem Abend] kamen die Kritiker [zu ‚SUNSET‘].“

Der 76-Jährige fügt hinzu: „Sie hatte gerade von seinem Tod erfahren. Und die Tatsache, dass sie die Show überhaupt gemacht hat, ist außergewöhnlich. Ich meine, sie ist eine erstaunliche, erstaunliche Frau. Sie ist ohne jeden Zweifel eine der besten Darstellerinnen, mit denen ich je gearbeitet habe.“

Der Theaterchef lobt die ehemalige Pussycat Dolls-Sängerin als einzigartiges Talent, mit dem er in Zukunft gerne mehr zusammenarbeiten würde. „Ich habe gewusst, dass sie einmalig ist. Ich glaube, ich kenne keine andere Sängerin, die Musik so interpretieren und schauspielern kann wie sie. Ich meine, ich habe einige sehr, sehr großartige gekannt, aber sie ist absolut einzigartig“, schwärmt er.