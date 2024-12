Film Nightmare Before Christmas: Es ist kein Weihnachtsfilm

Danny Elfman - October 2024 - Mexico City, Mexico - press conference - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.12.2024, 15:49 Uhr

Danny Elfman ist „persönlich“ der Meinung, dass ‚Nightmare Before Christmas‘ eher ein Halloween-Film als ein Weihnachtsfilm ist.

Der 71-jährige Musiker schrieb die Musik und sang die Rolle des Jack in dem Tim Burton-Film von 1993. Doch obwohl der Streifen als Klassiker für die gruselige Jahreszeit im Oktober sowie die festliche Zeit im Dezember gefeiert wird, hat der Star das Gefühl, dass er eher in den Halloween-Kanon gehört.

Danny Elfman sagte exklusiv gegenüber ‚BANG Showbiz‘: „Ich persönlich habe das Gefühl, dass es ein Halloween-Film ist, aber er funktioniert als Weihnachtsfilm, weil er sich über beide Feiertage erstreckt. Für mich berührt es mich als Kind und Halloween war meine Lieblingsnacht des Jahres.“ Der Komponist, der auch die Titelmusik für Serien wie ‚Desperate Housewives‘ und ‚Die Simpsons‘ geschrieben hat, erinnerte sich daran, dass Weihnachten für ihn „wirklich deprimierend“ war, als er aufwuchs, und er zu dieser Zeit Halloween viel lieber hatte: „Als ich aufwuchs, war Weihnachten für mich als Kind eine wirklich deprimierende Zeit des Jahres. Es war eine große schwarze Wolke, die jedes Jahr aufzog, und ich lernte Weihnachten nicht wirklich zu schätzen, bis ich erwachsen wurde, und dann Kinder bekam und dann in der Lage war, Weihnachten durch ihre Augen zu entdecken, wie wunderbar es war. Es war immer so, dass Halloween meine beste Nacht des Jahres war, und Weihnachten war diese dunkle, traurige Nacht. Ich lebte in einer Nachbarschaft, in der ich ein jüdisches Kind war, das in einer Nachbarschaft ohne jüdische Freunde lebte, und so war die Weihnachtszeit einfach einsam. Alle meine Freunde waren bei ihren Familien, und ich hatte nichts zu tun, und ich langweilte mich.“

Danny, der seit 2003 mit Bridget Fonda verheiratet ist und mit ihr den 19-jährigen Sohn Oliver hat, aber auch Lola (45) und Mali (40) aus früheren Beziehungen, merkte an, dass er erst mit Kindern lernte, die Weihnachtszeit wirklich zu schätzen. Er fügte hinzu: „Das Vergnügen, alle Geschenke am Vorabend vorzubereiten und sich ihre Gesichter vorzustellen und gerade wenn sie schlafen gehen, diese echte Begeisterung, besonders wenn sie noch sehr jung sind und denken, dass es vielleicht einen Weihnachtsmann gibt, obwohl ich nicht sicher bin, ob meine Kinder jemals an den Weihnachtsmann geglaubt haben. Ich habe darauf nicht gedrängt, aber allein die Tatsache, dass sie dachten, dass es etwas geben könnte, war wirklich charmant und es war wirklich süß.“