Stars Peter Dinklage: Er kotzte früher auf Zuschauer

Bang Showbiz | 18.10.2024, 08:00 Uhr

Peter Dinklage hat sich früher auf das Publikum übergeben, als er in einer Punkband spielte.

Der ‚Game of Thrones‘-Schauspieler war in den 1990er-Jahren in einer „Punk-Funk-Rap-Gruppe“ namens Whizzy und scherzte, dass es eine „sehr instinktive Erfahrung“ war, ihn in Aktion zu sehen, weil er viel Spaß gehabt habe und für seine Auftritte alles gab.

Bei ‚Hot Ones‘ sagte er jetzt: „Damals dachte ich: ‚Ich werde kein Schauspieler. Ich werde keine albernen Werbespots oder so etwas machen. Ich werde in der Innenstadt für kleines Geld spielen und mich auf das Publikum übergeben. Und ich werde in einer Punkband sein.‘ Wir waren Beastie Boys-Rip-Offs und ja, wir hatten Spaß. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und es hat ein paar Jahre gedauert, bis ich mir eine coole Narbe an der Schläfe zugezogen habe. Kopfwunden bluten stark. Also übergebe ich mich auf das Publikum und blute auf das Publikum. Es ist eine sehr instinktive Erfahrung, wenn man mich live sehen will.“

Der 55-jährige Star gab schließlich die Musik auf, um zu schauspielern, gab aber zu, dass er „lange Zeit zu wütend“ war. Er war frustriert über die Rollenangebote für Schauspieler mit Kleinwuchs, baute aber schließlich ein „wirklich großartiges“ Netzwerk auf. Er sagte: „Ich war, glaube ich, wütend, zu wütend für eine lange Zeit. … Ich wusste einfach, was das Unterhaltungsgeschäft Leuten in meiner Größe servierte, und das war für mich keine Schauspielerei. Aber ich habe mich mit wirklich brillanten Leuten umgeben. Nicht absichtlich, sondern nur freundschaftlich. Ich nenne es den Stamm. Und wir haben diese Freundschaft und dieses Arbeitsumfeld einfach zusammen in die Zukunft getragen. Denn alleine schaffst du es nicht, ich könnte es nicht alleine schaffen.“ Einer von Peters Lieblingsmenschen, mit denen er gearbeitet hat, ist Charles Dance, der seinen Leinwandvater Tywin Lannister in ‚Game of Thrones‘ spielte. Er erzählte, wie der 78-jährige Star ihn zwischen den Takes wegen der toxischen Dynamik zwischen ihren beiden Charakteren beruhigte. Peter – der Tyrion Lannister spielte – sagte: „Ich liebe Charlie Dance. Er ist einer meiner Lieblingsmenschen und er spielte meinen Vater in der Serie und mein Vater hat mich in der Show gedemütigt und zum Tode verurteilt. Also machte er es sich zur Gewohnheit, weil wir uns wirklich in diese Dinge reinsteigerten. Zwischen jedem Take kam er zu mir und berührte mich sanft an der Schulter. Wir hatten keine Zeit uns zu umarmen, aber es fühlte sich sehr väterlich an.“