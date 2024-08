Film Quentin Tarantino: Kein Fan vom vierten ‘Toy Story’-Film

Quentin Tarantino wins Golden Globe January 2020 Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 27.08.2024, 10:00 Uhr

Quentin Tarantino hat „keine Lust“, den vierten ‘Toy Story’-Film zu sehen, weil er mit dem dritten Film ein „perfektes“ Ende hatte.

Der Hollywood-Filmemacher hat über berühmte Trilogien gesprochen, die seiner Meinung nach funktioniert oder nicht funktioniert haben, und er kann nicht glauben, dass die klassische Zeichentrickserie mit einem weiteren Film fortgesetzt wurde.

In Bill Mahers ‘Club Random’-Podcast sagte er: „Ich schaue mir nicht alle Zeichentrickfilme an, aber ich bin ein großer Fan der ‚Toy Story’-Trilogie. Ich glaube, es gibt nur eine Trilogie, die komplett und bis ins kleinste Detail funktioniert, und das sind ‘Für eine Handvoll Dollar‘, ‚Für ein paar Dollar mehr‘ und ‚Zwei glorreiche Halunken’. Er fuhr fort: „Sie schafft, was keine andere Trilogie je geschafft hat. „Der erste Film ist großartig, aber der zweite Film ist so großartig und bringt die ganze Idee auf eine so große Leinwand, dass er den ersten in den Schatten stellt. Und dann macht der dritte Film das Gleiche mit dem zweiten, und das passiert irgendwie nie. Man sieht diesen großen Sprung vom ersten zum zweiten Film, und der dritte ist nicht wirklich gelungen.“

Über Pixar-Filme sagte Tarantino: „Im Fall von ‚Toy Story‘ ist der dritte Teil einfach großartig. Es ist einer der besten Filme, die ich je gesehen habe. Und wenn man die anderen beiden gesehen hat, ist er einfach umwerfend. Aber die Sache ist die, dass sie dann drei Jahre später oder so einen vierten gemacht haben. Ich habe keine Lust, ihn zu sehen. Sie haben die Geschichte buchstäblich so perfekt beendet, wie man es nur konnte, also nein, es ist mir egal, ob er gut ist. Ich bin fertig.“