Musik Rausgeworfener Oasis-Schlagzeuger will Wiedervereinigung mit Noel Gallagher

Bang Showbiz | 30.07.2025, 11:00 Uhr

Der ehemalige Oasis-Schlagzeuger Tony McCarroll will sich mit Noel Gallagher versöhnen. Er musste die Band schon 1994 nach dem Debütalbum verlassen.

Tony (54), der ein Gründungsmitglied der Band war, wurde von Noel (58) gefeuert, nachdem die Band 1994 ihr Debütalbum ‚Definitely Maybe‘ herausgebracht hatte. Der Grund war, dass der Drummer den Sänger/Songwriter durch einen lauten Streit im Hotelzimmer nebenan verärgert hatte.

Laut der ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘ sprach Tony bei einer Fan-Veranstaltung in den Red Studios in North Shields nun über dieses glanzlose Zerbrechen der Freundschaft und beruflichen Zusammenarbeit. „Würde ich mich mit Noel hinsetzen, eine Tasse Tee trinken, einen ‚Rich Tea‘ [englische Keks-Art] essen, und sagen: ‚Was zum Teufel ist passiert, Kumpel?‘ Ja, würde ich.“ Danach erzählte er von einem Vorfall in Paris, bei dem er im Hotelzimmer neben Noel einen lauten Streit mit einem Mädchen hatte. Der andere Musiker war davon so genervt, dass er Tony am nächsten Trag darauf ansprach. „Am nächsten Tag machten wir den Soundcheck. Ich war gerade mit meinem Teil fertig, und er drehte sich um und sagte vor allen: ‚Wenn du mich noch einmal wach hältst, wirst du gefeuert, Kumpel.'“ Tony schluckte diese Aussage aber nicht einfach so, sondern forderte Noel auf, nicht so respektlos mit ihm zu sprechen. Der Schuss ging allerdings nach hinten los: „Nur wenige Wochen später bekam ich meinen P45 [Kündigungsbescheid].“

Tony und Noel haben seit dem Rauswurf nicht mehr miteinander gesprochen. Trotzdem hat der Schlagzeuger nichts als gute Worte über den Sänger der Band und Noels Bruder Liam zu sagen. Er fügte hinzu: „Jeder denkt, Liam ist ein Verrückter, aber er ist ein schockierend netter Typ. Vieles davon ist Angeberei. Es könnte Nervosität sein, irgendetwas, womit er einfach nicht umgehen kann, wenn ihm die Leute zu nahe kommen.“