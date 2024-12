Stars Robbie Williams: Sein Amerika-Flopp rettete ihm das Leben

Robbie Williams - Better Man Premiere - Spain - December 4th 2024 - Carlos Alvarez - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.12.2024, 16:00 Uhr

Robbie Williams glaubt, dass er noch am Leben ist, weil er den Durchbruch in Amerika nie schaffte.

Der 50-jährige Sänger hat ehrlich über seine Kämpfe mit psychischer Gesundheit und Sucht im Laufe der Jahre gesprochen. Dem Ruhm entkam er, indem er ins Ausland zog, und er ist heute sehr erleichtert, dass er dem grellen Rampenlicht in Großbritannien entkommen konnte, um in den späten 2000er-Jahren in Los Angeles zu leben, wo die Unbekanntheit ihm „Sicherheit“ gab.

„Ich meine, ich glaube wirklich, dass ich sehr glücklich bin, am Leben zu sein, und ich frage mich, wie viel das zum Teil daran liegt, dass ich in Amerika nie so groß geworden bin“, sagte Robbie Williams dem ‚Telegraph‘-Magazin. „Und es gab eine Sicherheit, die ich nirgendwo dort spüre, wo ich berühmt bin.“ Der ‚Angels‘-Hitmacher hofft jedoch, dass sein kommendes Biopic ihm eine zweite Chance geben wird, in den USA Aufmerksamkeit zu erregen. Er sagte: „Ich würde jetzt wirklich gerne für Amerika angeben. Ich bin bereit dafür.“

Robbie glaubt außerdem, dass er dank der Liebe und Unterstützung seiner Frau Ayda Field und ihrer vier Kinder an dem „besten Ort“ ist, an dem er je mit seiner psychischen Gesundheit war. Er sagte: „Ich hatte mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen, und während der gesamten erfolgreichsten Zeit meiner Karriere konnte ich keine Freude daran haben. Es gab ein paar Jahrzehnte, vielleicht ein bisschen länger, nur Depressionen, Angstzustände, Agoraphobie, Legasthenie, Dyskalkulie – all die Dinge, mit denen wir unsere Freunde auf Dinnerpartys diagnostizieren, ich habe sie. Dadurch, dass ich an mir arbeite, indem ich Hilfe suche und Hilfe annehme, und durch die Liebe einer guten Frau und vier Kinder, und einfach erwachsen und reifer werde, bin ich an dem besten Ort, an dem ich je war.“