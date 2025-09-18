Musik Robbie Williams verschiebt Albumveröffentlichung, um Kollision mit Taylor Swift zu vermeiden

Robbie Williams - Better Man european premiere 2025 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.09.2025, 18:00 Uhr

Robbie Williams hat die Veröffentlichung seines Albums ‚Britpop‘ verschoben, um eine Kollision mit Taylor Swift zu vermeiden.

Der ‚Angels‘-Hitmacher wollte seine 13. Soloplatte am 10. Oktober herausbringen – nur eine Woche nach Taylors mit Spannung erwartetem Album ‚The Life of a Showgirl‘. Nun hat der Sänger die Veröffentlichung aber auf Februar 2026 verschoben.

Wer ‚Britpop‘ bereits vorbestellt hat, erhielt diese Woche eine enttäuschende E-Mail: „Aufgrund von Terminänderungen wird ‚Britpop‘ nun am 6. Februar 2026 veröffentlicht.“

Die Terminänderung ist allerdings ein cleverer Schachzug von Robbie Williams, bei dem er sich etwas gedacht hat: Der Star könnte nämlich tatsächlich die Beatles als Künstler mit den meisten Nummer-eins-Alben übertreffen, sollte ‚Britpop‘ die Spitze erreichen. Ein Unterfangen, das ohnehin schon herausfordernd ist. Dabei noch mit Taylor Swift zu konkurrieren, könnte seine Ambitionen zunichtemachen – dieses Risiko will der Sänger nicht eingehen.

Ein Insider sagte zur ‚Bizarre‘-Kolumne der Zeitung ‚The Sun‘: „Robbie wird in die Geschichtsbücher eingehen, wenn er eine weitere Nummer 1 erreicht – er geht kein Risiko ein. Taylor ist zweifellos die größte Künstlerin der Welt im Moment, und ihre Verkaufszahlen in der ersten Woche werden mit Sicherheit alle anderen Künstler übertreffen, die in den letzten Jahren ein Album veröffentlicht haben.“ Weil die Verkäufe auch in der zweiten Woche noch enorm sein werden, habe Robbie gemeinsam mit seinem Team beschlossen, dass es besser sei, das Veröffentlichungsdatum zu verschieben.