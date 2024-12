Stars Selena Gomez: Ist sie schon monatelang verlobt?

Bang Showbiz | 13.12.2024, 11:00 Uhr

Die Sängerin und Schauspielerin soll die romantischen Neuigkeiten lange Zeit geheim gehalten haben.

Selena Gomez soll bereits seit Monaten heimlich mit Benny Blanco verlobt sein.

Die ‚Only Murders In The Building‘-Darstellerin verkündete die romantischen News gerade erst mit einem Instagram-Post. Doch ein neuer Bericht legt nahe, dass sich das Paar bereits im August verlobt hat, es aber bis zum richtigen Zeitpunkt geheim halten wollte. Die Stars hätten nicht gewollt, dass ihre Ankündigung mit den Baby-News von Selenas Ex-Freund Justin Bieber in Verbindung gebracht wurde. Der Sänger war im August erstmals Vater geworden, nachdem seine Frau Hailey Bieber einen Sohn zur Welt brachte.

Ein Insider verrät gegenüber ‚DailyMail.com‘: „Sie haben sich im August verlobt und Selena wollte nicht, dass ihre Verlobung in irgendeiner Weise mit Bieber in Verbindung gebracht wird. Sie wussten, dass es so kommen würde. Selena wusste, dass es Geschichten geben würde, die sie beschuldigen würden, sich verlobt zu haben, um die Aufmerksamkeit von Justins Baby abzulenken, oder dass die Leute behaupten würden, dass sie es getan hat, um ihn auszustechen.“

Der ‚Sorry‘-Interpret war acht Jahre lang mit Selena zusammen, bevor es 2018 zum Schock der Fans zur Trennung kam. Selena und Benny lernten sich 2019 kennen, wurden aber erst vier Jahre später ein Paar. Ihre Romanze bestätigten sie im Dezember 2023. „Ich glaube, so sicher habe ich mich noch nie in einer Beziehung gefühlt und ich sehe eine Zukunft mit dieser Person“, schwärmte die 32-Jährige gegenüber ‚The Hollywood Reporter‘. „Wenn man ein bisschen was von sich preisgibt, sind die Leute nicht so scharf darauf, einen zu jagen.“