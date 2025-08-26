Musik Taylor Swift hat Zugang zu neuem Album auf ‚fünf Leute beschränkt‘

Taylor Swift - Indianapolis Eras Tour stop 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 26.08.2025, 09:00 Uhr

Die Popsängerin soll ein großes Geheimnis aus ihren neuen Songs machen, um den Fans die Überraschung nicht zu verderben.

Taylor Swift soll den Zugang zu ihrem neuen Album ‚The Life of a Showgirl‘ auf lediglich fünf Personen beschränkt haben.

Die 35-jährige Sängerin und Songwriterin nahm die Platte gemeinsam mit ihren langjährigen Weggefährten Max Martin und Shellback heimlich in Schweden auf, während sie im Rahmen der ‚Eras‘-Tour unterwegs war. Nun heißt es, dass sie sogar einige Mitwirkende im Unklaren über das Endprodukt ließ.

Laut der ‚Daily Mail‘ durften nur wenige Auserwählte – darunter Taylors Freund Travis Kelce – das fertige Album hören. Dafür wurden strenge Geheimhaltungsvereinbarungen unterzeichnet und umfassende Sicherheitsmaßnahmen getroffen, um die Inhalte zu schützen. Ein Insider verriet: „Jeder – von den Songwritern über die Produzenten bis hin zu den Tontechnikern und Studio-Praktikanten – musste einen strengen Auswahlprozess durchlaufen, um sicherzugehen, dass man ihnen vertrauen kann. Alle wurden verpflichtet, wasserdichte Vertraulichkeitsvereinbarungen zu unterzeichnen und durften nicht einmal mit Familie oder Freunden über ihren Beitrag sprechen. Sie möchte es wirklich sicher für ihre Fans bewahren.“

Neben Travis sollen laut ‚Daily Mail‘ nur Taylors langjährige Publizistin Tree Paine, die schwedischen Produzenten Max Martin und Shellback sowie ein nicht namentlich genannter Studioingenieur das komplette Album gehört haben. Der Kansas City Chiefs-Spieler hatte in einer Folge seines Podcasts ‚New Heights‘, in dem Taylor kürzlich zu Gast war, verraten, dass er das gesamte Album vorgespielt bekam – und gehört damit zu den wenigen mit frühem Zugang.

Am Montag (25. August) brachte Taylor zwei neue limitierte Vinyl-Varianten von ‚The Life of a Showgirl‘ heraus. Unter dem Namen ‚The Tiny Bubbles in Champagne Collection‘ sind die Platten über ihre offizielle Website erhältlich und bleiben bis Mittwoch (27. August) im Verkauf. Damit hat die Grammy-Gewinnerin inzwischen sechs Vinyl-Ausgaben des Albums veröffentlicht. Frühere Sondereditionen, die letzte Woche erschienen, waren laut ‚Daily Mail‘ innerhalb einer Stunde ausverkauft.