Stars Taylor Swift: Security wie beim Präsidenten

Taylor Swift - Milan show Eras Tour 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.08.2024, 08:00 Uhr

Berichten zufolge wurde die Sicherheitspräsenz von Taylor Swift vor ihren Shows in London auf das „präsidiale Niveau“ erhöht.

Die Sängerin wird zwischen dem 15. und 20. August an fünf Abenden im Wembley-Stadion in der britischen Hauptstadt auftreten und damit zum ersten Mal auf die Bühne zurückkehren, seit die Polizei in Österreich einen Plan für einen Anschlag auf ihre Konzerte im Wiener Ernst-Happel-Stadion vereitelt hat. Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass ihre Sicherheitsvorkehrungen auf ein Niveau erhöht wurden, das normalerweise US-Präsidenten vorbehalten ist.

Ein Nahestehender aus dem Umfeld der Sängerin sagte der Zeitung ‚The Sun‘, dass die Sängerin jetzt Sicherheitskräfte auf „Präsidentenniveau“ um sich herum habe: „Die Sicherheit von Taylor und den Menschen um sie herum war schon immer von größter Bedeutung, aber jetzt noch mehr. Sie und ihre Tänzerinnen und Tänzer wurden aufgefordert, angesichts der Bedrohung in Wien ‚zu ihrer eigenen Sicherheit abzutauchen‘. Deshalb wurde über das Statement des Veranstalters hinaus nichts über die abgesagten Shows gesagt.“

Bei den Wembley-Shows wird es erhöhte Sicherheitsvorkehrungen geben. Die Zeitung berichtete auch, dass am Samstag (10. Augsut) im Stadion ein Probelauf des neuen Systems für das Charity Shield-Fußballspiel stattfand, während Fans ohne Tickets ebenfalls gebeten wurden, sich nicht außerhalb des Veranstaltungsortes zu versammeln, um dem Auftritt zuzuhören. Taylors Konzerte in Wien wurden abgesagt, nachdem die Drohung entdeckt worden war, aber eine Erklärung der Londoner Metropolitan Police versicherte den Fans, dass nichts darauf hindeutet, dass die Wembley-Shows ebenfalls ins Visier genommen werden.