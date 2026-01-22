Musik Taylor Swift: Sie kommt in die Songwriters Hall of Fame

Taylor Swift - Rogers Centre - Ontario - 14 11 24 - Emma McIntyre - TAS24 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.01.2026, 11:00 Uhr

Taylor Swift und Alanis Morissette werden in die Songwriters Hall of Fame der Klasse von 2026 aufgenommen.

Die ‚Anti-Hero‘-Sängerin und die ‚Ironic‘-Musikerin gehören neben dem ‚Footloose‘-Autor Kenny Loggins und den KISS-Legenden Gene Simmons und Paul Stanley zu den diesjährigen Preisträgern.

SHOF-Vorsitzender Nile Rodgers sagte in einer Erklärung: „Die Musikindustrie basiert auf dem unglaublichen Talent von Songwritern, die unvergessliche Songs schreiben. Ohne ihre Kunstfertigkeit gäbe es keine Musikaufnahmen, Konzerterlebnisse oder begeisterte Fans.

Alles hat seinen Ursprung im Song und seinem Schöpfer.“

Swift schreibt damit dieses Jahr Geschichte als jüngste Frau, die jemals in die Hall of Fame aufgenommen wurde. Neben den vier Nominierten in der Kategorie „Performing Songwriter“ ehrt die Hall of Fame auch Walter Afanasieff, Christopher „Tricky“ Stewart und das Duo Terry Britten und Graham Lyle. Afanasieff ist bekannt für seine Zusammenarbeit mit Mariah Carey bei Songs wie ‚All I Want For Christmas Is You‘ und ‚Hero‘, während Britten und Lyle Klassiker wie Tina Turners ‚What’s Love Got To Do With It‘ geschrieben haben und Stewarts Katalog Hits wie Rihannas ‚Umbrella‘ und Beyoncés ‚Single Ladies (Put a Ring On It)‘ umfasst.

Nile Rogers fuhr fort: „Wir sind sehr stolz auf unser kontinuierliches Engagement, einige der kulturell bedeutendsten Komponisten der Geschichte zu würdigen. Die diesjährige Auswahl präsentiert nicht nur ikonische Songs, sondern feiert auch die Einheit verschiedener Genres. Diese Songwriter haben das Leben von Milliarden Menschen tiefgreifend beeinflusst.“