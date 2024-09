Stars Taylor Swift: Sie unterstützt Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris

Taylor Swift - Wembley 15 August 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.09.2024, 08:00 Uhr

Taylor Swift hat sich vor den US-Wahlen im November hinter Kamala Harris gestellt, die wie sie eine „kinderlose Katzendame“ ist.

Die 34-jährige Pop-Sängerin mischt sich selten in die Politik ein, aber sie hat nun die demokratische Kandidatin und ihren Vizekandidaten Tim Walz nach Harris‘ TV-Debatte mit ihrem republikanischen Rivalen Donald Trump am Dienstagabend (10. September) öffentlich unterstützt.

Taylor enthüllte, dass sie ihre „Nachforschungen“ angestellt und ihre Wahl getroffen habe, während sich Amerika auf die Wahlen vorbereitet. In einem Beitrag auf Instagram teilte die Sängerin ein Bild von sich mit einer Katze im Arm und schrieb: „Wie viele von euch habe ich die Debatte heute Abend gesehen. Wenn Sie es noch nicht getan haben, ist jetzt ein guter Zeitpunkt, um sich über die anstehenden Themen und die Haltungen dieser Kandidaten zu den Themen zu informieren, die Ihnen am wichtigsten sind. Als Wähler achte ich darauf, alles zu sehen und zu lesen, was ich über ihre vorgeschlagene Politik und Pläne für dieses Land tun kann.“

Sie kommentierte weiter den Einsatz von KI-Technologie, mit der Bilder gefälscht wurden, die zeigen, wie sie Trump unterstützt. Diese hatte auch Trump auf seinen eigenen Social-Media-Konten geteilt. Taylor schrieb: „Kürzlich wurde ich darauf aufmerksam gemacht, dass AI von ‚mir‘, die fälschlicherweise Donald Trumps Präsidentschaftskandidatur unterstützt, auf seiner Website gepostet wurde. Es hat meine Ängste vor KI und den Gefahren der Verbreitung von Fehlinformationen wachgerufen. Es hat mich zu dem Schluss gebracht, dass ich als Wähler sehr transparent über meine tatsächlichen Pläne für diese Wahl sein muss.“ Der einfachste Weg, Fehlinformationen zu bekämpfen, sei die Wahrheit. Deshalb: „Ich werde bei den Präsidentschaftswahlen 2024 meine Stimme für Kamala Harris und Tim Walz abgeben. Ich stimme für @kamalaharris weil sie für die Rechte und Anliegen kämpft, von denen ich glaube, dass sie einen Krieger brauchen, der sich für sie einsetzt. Ich denke, sie ist eine begnadete Führungspersönlichkeit mit ruhiger Hand und ich glaube, dass wir in diesem Land so viel mehr erreichen können, wenn wir von Ruhe und nicht von Chaos geleitet werden.“ Auch von Harris‘ Wahl von Tim Walz als Vizekandidaten sei Taylor ermutigt und beeindruckt gewesen, weil sich dieser seit Jahrzehnten für LGBTQ+- und Frauenrechte einsetze. „Ich habe recherchiert und meine Wahl getroffen. Ihre Recherche liegt ganz bei Ihnen, und die Wahl liegt bei Ihnen. Ich möchte auch sagen, vor allem an die Erstwähler: Denkt daran, dass ihr registriert sein müsst, um wählen zu können!“ Die US-Wahlen werden am 5. November stattfinden.