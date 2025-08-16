Musik Tokio Hotel: Vize, Kraftclub, Heidi und Wilson Gonzalez überraschen Fans beim Jubiläumskonzert

Bill Kaulitz - Tokio Hotel Jubilaeumskonzert - Berlin 15.08.25 - BANG Showbiz BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.08.2025, 10:40 Uhr

Das große Tokio Hotel-Konzert zum 20. Geburtstag von 'Durch den Monsun' empfing auch einige große Namen - unter anderem Kraftklub und Heidi Klum.

‚Durch den Monsun‘, der Song, mit dem Tokio Hotel am 15. August 2005 über Nacht zu Stars wurden, feierte Geburtstag. Vor 20 Jahren veränderte er das Leben der ehemaligen Teenie-Band aus Magdeburg und auch das von Millionen von Fans weltweit für immer. Zur Feier des Tages spielte die Band bestehend aus Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Georg Listing und Gustav Schäfer am Freitag (15. August) ein großes Konzert auf der Parkbühne Wuhlheide in Berlin. Vor 17.000 Fans spielten sie alte Klassiker aus den vergangenen Jahrzehnten, aber auch einige neue Hits. Und mit dabei war das ein oder andere berühmte Gesicht.

Zum Song ‚Fahr mit mir (4×4)‘, das Tokio Hotel 2022 gemeinsam mit Kraftklub veröffentlichte, standen plötzlich auch die Rocker aus Chemnitz mit auf der Bühne. Gerade rechtzeitig, denn wegen Sound-Problemen musste Kraftklub-Sänger Felix Brummer am Ende des Songs noch sein Mikrofon teilen. Das Mikro von Bill war zwischenzeitlich ausgefallen – glücklicherweise waren die Tokio Hotel-Fans textsicher und laut.

Einen zweiten Gastauftritt hatte Vize. Aus der Zusammenarbeit mit Tokio Hotel stammt der Song ‚White Lies‘ von 2021, den die Musiker in Berlin gemeinsam live performten. Der Song war außerdem der Titelsong der 16. Staffel von ‚Germany’s Next Topmodel‘.

Und apropos GNTM: Auch Heidi Klum war vor Ort, um Ehemann Tom Kaulitz zu unterstützen. Sie sah sich das Konzert von der Mitte der Tribüne aus an – begleitet von Mama Erna und ihren Kindern Henry, Johan und Lou. Ein weiterer Stargast war Wilson Gonzalez Ochsenknecht, der mit Bill schon seit der gemeinsamen Teenie-Star-Zeit in den 2000ern befreundet ist.