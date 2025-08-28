Stars Tom Kaulitz ist genervt von Bills Liebes-Chaos

Bill Kaulitz - Tom Kaulitz - Tokio Hotel - 31.12.2014 Berlin - Geisler-Fotopress BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.08.2025, 14:00 Uhr

Der Tokio Hotel-Star macht seinem Bruder eine Ansage wegen den Spekulationen um sein Liebesleben.

Tom Kaulitz ist wenig begeistert von den Schlagzeilen um seinen Bruder Bill Kaulitz.

Das Privatleben des Tokio Hotel-Sängers sorgt derzeit für viel Aufmerksamkeit: Was steckt hinter seinem angeblichen Flirt mit Reality-Star Jannik Kontalis? Nachdem die beiden zusammen in einem Berliner Club feiern gingen, heizten sie die Gerüchteküche weiter an. „Wir lernen uns kennen“, äußerte sich Bill gegenüber RTL. Jannik wiederum kündigte auf Instagram an, nach Los Angeles zu fliegen, um einen „besonderen Menschen zu besuchen“.

In der neuen Folge des Podcasts ‚Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood‘ verriet Bill nun, dass er „Jungsbesuch aus Deutschland“ erwarte und deswegen eine Pool-Party veranstalte. Sein Zwillingsbruder Tom war jedoch alles andere als angetan und nutzte die Gelegenheit, um seinem Ärger freien Lauf zu lassen. „Also über dich steht ja so viel Sch… in der Zeitung, muss ich sagen! Wenn ich meinen Namen google… das trau ich mich schon gar nicht mehr, ich werde da ja mit reingezogen!“, zeigte er sich genervt.

Seine Ansage ließ Bill allerdings kalt: Der 35-Jährige lachte nur amüsiert über den spitzen Kommentar. Tom stört sich vor allem an der Reality-TV-Karriere von Jannik. Der 29-Jährige wurde durch seine Teilnahme bei der Datingshow ‚Make Love, Fake Love‘ berühmt, bei der er mit Yeliz Koc zusammen kam. „Das findet in einer Welt statt, in der ich meinen Familiennamen nicht in den Dreck gezogen sehen möchte“, stellte Tom klar. Der Mann von Heidi Klum betonte: „Ich möchte da bitte wieder raus!“ Bill tadelte ihn für seine harschen Worte: „Du sollst nicht schon wieder so garstig sein!“