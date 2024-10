Stars Travis Kelce geht in neuer Moderatorenrolle auf

Travis Kelce press conference Feb 2024 Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.10.2024, 09:46 Uhr

Der NFL-Star hat einen lukrativen Job als Moderator einer Spielshow ergattert und genießt die Herausforderung.

Travis Kelce „genießt“ seine neue Rolle als Moderator einer Gameshow.

Der Football-Star hat seine erste Rolle als Fernsehmoderator für die Amazon Prime-Show ‚Are You Smarter Than a Celebrity?‘ ergattert. Dabei handelt es sich um einen Ableger des Formats ‚Are You Smarter Than a 5th Grader?‘.

Gegenüber ‚Extra‘ verrät der 34-Jährige: „Ich sage euch was, ich mochte Gameshows als Kind, also ist das vielleicht der richtige Weg. Ich genieße es heute. Als ich ein Kind war, habe ich buchstäblich die Schule geschwänzt… Ich saß da und sah mir den ganzen Tag lang Spielshows an und es war immer etwas für mich. Ich habe mir immer vorgestellt, dass es mir Spaß machen würde, und heute, wo ich es mache, macht es mir Spaß.“

Und in welchen Bereichen kennt sich der Profitsportler am besten aus? „Ich würde sagen, dass die MINT-Fächer, Naturwissenschaften, Mathematik und so weiter, mein Gebiet sind und ich bleibe einfach dort. Aber bei Fragen zur Geschichte sage ich: ‚Ich weiß nicht, ob das jemand weiß‘, und natürlich wissen das alle außer mir“, gesteht Travis.

Der Kansas City Chiefs-Spieler offenbart auch, dass es ihm schwer fällt, nicht einzuspringen und den Kandidaten in der Show zu helfen. „Sie werden mich feuern, wenn ich ihnen helfe. Ich muss hier oben ein Pokerface aufsetzen, denn es steht eine Menge Geld auf dem Spiel. Aber ihr wisst schon, dass es mir am Herzen liegt, allen zu helfen. Ich bin ein Teamplayer“, erklärt der Freund von Taylor Swift.