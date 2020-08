06.08.2020 16:45 Uhr

Dieter Bohlen und Carina seit 14 Jahren liiert: So haben sie sich kennengelernt

Dieter Bohlen und seine Freundin Carina Walz feiern Jubiläum, die beiden sind schon seit 14 Jahren liiert und nach wie vor glücklich wie am ersten Tag. Das muss natürlich gebührend gefeiert werden.

Carina Walz, die lieber im Hintergrund bleibt, erzählt in einem neuen Video auf Dieter Bohlens Instagram-Kanal, dass die beiden Jahrestag feiern, denn es ist schon 14 Jahre her, dass die beiden sich auf Mallorca kennengelernt haben.

So hat Dieter Bohlen Carina kennengelernt

Kennengelernt haben sich Dieter Bohlen und Carina Walz vor 14 Jahren auf Mallorca und das ganz klassisch in einem Club. Damals war die schöne Carina gerade einmal 22 Jahre alt und Dieter schon 52.

In einem alten Interview mit der „Bild“-Zeitung berichtete Carina: „Ich holte mir nachts an der Bar im Club ,Physical‘ einen Wodka-Cola. Da stand auch Dieter. Er war umringt von Mädchenmassen, suchte aber nur Blickkontakt mit mir. Er fragte mich, wie ich heiße. Wir haben uns eine halbe Stunde locker unterhalten und dann aus den Augen verloren. Zwei Abende später trafen wir uns wieder an der Bar.“

Auch interessant:

Dieter ließ seinen Charme spielen

Dieter Bohlen, der damals schon vier Kinder hatte, ließ seinen Charme spielen, wie Carina berichtete: „Er war lustig und charmant. Er sagte mir, dass ich wunderschöne Augen habe. Dann fragte er nach meiner Telefonnummer, lud mich am nächsten Abend zum Essen ein.“

Es hat direkt zwischen ihnen gefunkt, sodass es sogar am ersten Abend zum Kuss kam: „Dieter fuhr mich nachts mit seinem VW Beetle nach Hause. Plötzlich hielt er am Straßenrand und sagte mir, dass er mich richtig lieb habe. Das fand ich so süß, dass ich ihn spontan geküsst habe“, so Walz.

Galerie

So ist Dieter Bohlen als Liebhaber

Bei Dieter und Carina hat es direkt von Anfang an gepasst und die erste gemeinsame Liebesnacht ließ auch nicht lang auf sich warten. Es passierte direkt beim zweiten Date:

„Aber am Abend darauf. Es passierte in Dieters Appartement und war traumhaft schön. Dieter ist ein sehr zärtlicher und einfühlsamer Liebhaber“, erzählt Carina in dem Interview aus dem Jahr 2006.

Seit 14 Jahren unzertrennlich

Seitdem ist viel passiert. Carina ist in Dieters Villa in Tötensen gezogen, die beiden haben zwei Kinder bekommen und sind nach wie vor ein Herz und eine Seele.

Carina managt Bohlens Karriere aus dem Hintergrund und berichtet in einem Video auf Instagram über ihren Alltag: „Ich verwalte seinen Musikverlag, hab fast täglich Anfragen aus Frankreich und Spanien für Werbefilme, für normale Filme, Coveranfragen, ganz viele Anfragen aus Moskau und St. Petersburg. Die Städte wollen fast jedes Wochenende Dieter auf der Bühne haben. Ich koordiniere alle „DSDS“ und „Supertalent“-Termine, alle Werbetermine, neue Werbeanfragen, also hier ist wirklich richtig was zu tun.“