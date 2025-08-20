Stars Dakota Johnson enthüllt ‚komische‘ Freundschaft mit Madonna

Dakota Johnson - June 2024 - Getty Images - Tribeca Film Festival BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2025, 18:00 Uhr

Dakota Johnson hat über ihre 'komische' Freundschaft mit Madonna gesprochen und ihre besondere 'Energie' beschrieben.

Dakota Johnson pflegt seit Jahren eine „komische Freundschaft“ mit Madonna.

Die 35-jährige Schauspielerin – deren Eltern die Schauspieler Don Johnson und Melanie Griffith sind – hat schon seit ihrer Kindheit eine Verbindung zur Queen of Pop. Zum ersten Mal traf sie die Musik-Ikone, nachdem Madonna 1996 mit Dakotas Stiefvater Antonio Banderas an ‚Evita‘ gearbeitet hatte.

„Ich liebe sie wirklich, wir sind schon eine Weile komische Freunde“, verriet Dakota jetzt gegenüber ‚E! News‘. „Ich habe sie kennengelernt, als ich noch sehr jung war, weil sie einen Film mit meinem Stiefvater gemacht hat.“ Als Dakota schließlich erwachsen wurde, freundete sie sich mit der Sängerin richtig an: „Dann habe ich sie später besser kennengelernt, weil wir irgendwie zusammen an etwas gearbeitet haben, wir haben uns immer irgendwie umkreist.“

Die ‚Materialists‘-Schauspielerin beschrieb ihre Freundin als ganz besondere „Energie“ und findet es immer noch surreal, dass sie sich kennen. Für die Freundschaft ist sie grundlegend dankbar: „Sie ist eine Energie, wenn man in ihrer Nähe ist, aber es ist so schön und so wild, und es ist einfach cool, dass sie mit mir reden möchte.“

Außerdem sprach Dakota über ihre aufblühende Freundschaft mit ‚Splitsville‘-Co-Star Adria Arjona, nachdem sie sich während der Dreharbeiten zur kommenden Komödie nähergekommen waren. Sie sagte: „Wir lieben uns sehr. Wenn man am Drehort ist, hält man irgendwie zusammen. Wir waren bei einem Eishockeyspiel und dann haben wir so viel Tequila getrunken.“ Auch Adria gab zu: „Wir haben eine Menge Tequila getrunken! Ich dachte, ich könnte mit Dakota mithalten.“