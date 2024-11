Finale rückt näher „Das Sommerhaus der Stars“: So ging es für die Sieger-Paare weiter

Andreas und Caro Robens haben 2020 das "Sommerhaus der Stars" gewonnen. (jom/spot)

SpotOn News | 12.11.2024, 15:02 Uhr

Die neunte Staffel "Das Sommerhaus der Stars" geht zu Ende. Wie ging es für die bisherigen Gewinner-Paare nach der Sendung weiter?

Die neunte Staffel "Das Sommerhaus der Stars" befindet sich auf der Zielgeraden. RTL zeigt am 19. November das Finale, bei RTL+ ist es bereits am 12. November abrufbar. In Staffel acht konnten sich Serkan Yavuz (31) und Samira Yavuz (30), geb. Klampfl, als erstes Nachrücker-Paar den "Sommerhaus"-Sieg holen. Wie ging es für sie und die anderen sieben Sieger-Paare nach der Reality-Sendung weiter?

Video News

Xenia Prinzessin von Sachsen und Rajab Hassan

Die erste Staffel von "Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare" fand 2016 statt. Prinzessin Xenia von Sachsen (38) und Rajab Hassan waren die ersten Gewinner der RTL-Sendung und ergatterten den Titel "Promipaar 2016".

Im Finale traten sie unter anderem gegen Thorsten Legat (55) und seine Frau Alexandra an und konnten beim Spiel "Geld und Liebe" punkten. Dabei mussten die Männer ihre Partnerinnen, denen die Augen verbunden waren, durch das Spiel leiten. Das Gewinnerpaar, das 2015 einen Sohn bekam, trennte sich jedoch wenige Monate nach dem Triumph in der Sendung. Xenia von Sachsen war danach unter anderem in der RTLzwei-Reality-Serie "B:REAL – Echte Promis, echtes Leben" zu sehen.

Nico Schwanz und Saskia Atzerodt

Staffel zwei im Jahr 2017 entschieden Nico Schwanz (46) und Saskia Atzerodt (32) für sich. Nico Schwanz sammelte bereits vor dem "Sommerhaus" TV-Erfahrung, etwa bei "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!", und auch Saskia Atzerodt ist im TV keine Unbekannte. Sie war als Kandidatin bei "Der Bachelor".

Schon vor der Teilnahme an der RTL-Sendung führten die beiden eine On-Off-Beziehung. Nach ihrem Triumph machte Schwanz Atzerodt einen Heiratsantrag. Doch zur Hochzeit kam es nicht. Kurze Zeit später folgte die endgültige Trennung. Atzerodt sorgte zuletzt erneut mit ihrem Liebesleben für Aufsehen. Der TV-Star und ihr Mann Sebastian haben sich getrennt, wie im September 2023 bekannt wurde. Erst im Juni 2022 hatte die Reality-TV-Darstellerin geheiratet. Kurz danach kam ihr Sohn Elias zur Welt. Nico Schwanz berichtete zuletzt bei Instagram über eine neue Frau an seiner Seite und heizte die Verlobungsgerüchte mit einem Ring-Foto an.

Uwe und Iris Abel

2018 holten das "Bauer sucht Frau"-Paar Uwe (55) und Iris Abel (56) den Sieg. Im Finale der dritten Staffel ging es gegen Society-Lady Shawne Fielding (55) und den ehemaligen Eishockey-Profi Patrick Schöpf (55). Nach dem 17-tägigen Zusammenleben mit den anderen Paaren hatten der Landwirt und seine Frau offenbar noch die meiste Energie.

Die beiden sind auch heute noch zusammen. Der Schweinebauer, der auch bei "Promi Big Brother" teilnahm, und seine jetzige Ehefrau lernten sich 2011 bei den Dreharbeiten von "Bauer sucht Frau" kennen und lieben. Für ihn zog Iris von München nach Dötlingen. 2013 folgte die Hochzeit. Bis heute lassen sie ihre Fans, unter anderem bei Instagram, an ihrem langen Beziehungsglück teilhaben. Im Sommer 2023 feierte das Paar bereits seinen zehnten Hochzeitstag.

Elena Miras und Mike Heiter

Trotz jeder Menge Zickereien haben die "Love Island"-Teilnehmer Elena Miras (32) und Mike Heiter (32) gezeigt, dass sie als Paar zusammenhalten. In Staffel vier setzten sie sich durch. Für das 50.000-Euro-Preisgeld musste sich Heiter im Finale 2019 vor laufender Kamera wüste Beschimpfungen seiner damaligen Freundin gefallen lassen. Die schien nach dem Sieg alles vergessen zu haben und fiel ihm um den Hals. Die beiden lernten sich 2017 bei der Dating-Reality-Show "Love Island" kennen und wurden danach ein Paar. Gemeinsam bekamen sie im August 2018 Töchterchen Aylen. Die Beziehung hielt bis September 2020. Heiter war danach in der Kuppelshow "Are You the One? Realitystas in Love" zu sehen, Miras nahm unter anderen an den "RTL Wasserspielen" teil.

Im Herbst 2024 folgte ein erneuter gemeinsamer TV-Auftritt: Die beiden zogen in den "Promi Big Brother"-Container, gemeinsam mit Mike Heiters neuer Partnerin Leyla Lahouar (28). Das Trio sorgte im Promi-Haus für Wirbel, Miras musste aufgrund eines medizinischen Notfalls die Show vorzeitig verlassen. Heiter machte indes seiner Partnerin noch im Container einen Heiratsantrag, den diese glücklich annahm. Lahouar machte ihr doppeltes Glück mit dem Sieg der Staffel perfekt.

Andreas und Caro Robens

Im November 2020 machten sie das Rennen: TV-Auswanderer Andreas (57) und Caro Robens (45) setzten sich gegen Diana Herold (50) und Michael Tomaschautzki durch. Zuvor eckten die beiden nicht nur mit ihren Konkurrenten an, auch zwischen ihnen kam es einige Male zum Streit. Im Finale präsentierten sie sich jedoch als starkes Duo.

Im Dezember 2020 krönte das Paar sein erfolgreiches Jahr noch mit einer besonderen Feier: Auf Mallorca gaben sie sich zehn Jahre nach ihrer Hochzeit zum zweiten Mal das Jawort. Einige ehemalige "Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer wollten den besonderen Tag ihrer Kollegen nicht verpassen: Unter anderem Ex-"Bachelor" Andrej Mangold (37) und Annemarie Eilfeld (34) waren bei der Zeremonie dabei. Die Robens lernten sich 2010 auf Mallorca kennen und heirateten kurze Zeit später. Seit einigen Jahren werden sie von der VOX-Sendung "Goodbye Deutschland" begleitet. Dort war 2023 auch zu sehen, wie sich das Paar in Las Vegas das dritte Mal das Jawort gegeben hat.

Lars Steinhöfel und Dominik Schmitt

Von Anfang an konnten Schauspieler Lars Steinhöfel (38) und sein Freund Dominik Schmitt mit ihrer sympathischen Art in Staffel sechs überzeugen. Für Blogger und Flugbegleiter Schmitt war es das erste Mal vor einer Fernsehkamera. Das Paar konnte sich gegen Sissi Hofbauer (28) und Freund Benjamin Melzer durchsetzen.

Nach ihrer Teilnahme haben sich die beiden verlobt. In einem Interview mit RTL verrieten sie, dass sie sich das Versprechen bei einem romantischen Paris-Trip vor dem Eiffelturm gegeben hätten. Auch auf ihren privaten Instagram-Profilen bestätigten sie die Verlobung und teilten dort ein Foto von sich aus Paris. Im April 2023 haben sich die beiden nach rund fünfeinhalb Jahren überraschend getrennt. Steinhöfels Management erklärte laut RTL, die Trennung sei von Dominik ausgegangen, er habe die Verlobung aufgelöst. Steinhöfel nahm danach an der Datingsendung "First Dates" teil und war Kandidat bei "Grill den Henssler".

Patrick Romer und Antonia Hemmer

Antonia Hemmer (24) und Patrick Romer (28) gewannen die siebte Staffel 2022, obwohl das "Bauer sucht Frau"-Pärchen die anderen Promis und die Zuschauer mit seiner toxischen Beziehung erschreckte. Der Bauer hatte seine Freundin im "Sommerhaus" immer wieder beleidigt und erniedrigt. Sie fand nachher: "Er hat natürlich Sätze gesagt, die kann man nicht schneiden und die waren verletzend. Ich hab mich leider doch zu wenig verteidigt."

Im November 2022 teilten sie in einem gemeinsamen Statement mit: "Leider hielt unsere Beziehung dem öffentlichen Druck als auch den unzähligen Spekulationen der letzten Wochen nicht stand." Hemmer stellte sich 2023 dem "Kampf der Realitystars" (RTLzwei), Romer dafür dem großen "Promi-Büßen". Dort wurde er mit seinem vergangenen Verhalten gegenüber seiner ehemaligen Partnerin konfrontiert. Bei Instagram erklärte Hemmer daraufhin über ihren Ex: "Er ist wahnsinnig intelligent, allerdings besitzt er wenig soziale Empathie, daher wird er seine Fehler nie einsehen." Hemmer ging im Februar 2024 als Protagonistin der Kuppelshow "Make Love, Fake Love" erfolglos auf die Suche nach der großen Liebe. Romer hat seit rund einem Jahr wieder eine Partnerin an seiner Seite.

Serkan und Samira Yavuz

"Kampf der Realitystars"-Gewinner Serkan Yavuz konnte sich mit Samira an seiner Seite im vergangenen Jahr durchsetzen. Die beiden fielen durch Sportlichkeit, Cleverness und Ehrgeiz auf. Wie in vorigen Staffeln mussten die Paare am Ende Gesichter aus Puzzleteilen zusammenbauen. Justine Dippl und Arben Zekic gelang das etwas schlechter und so konnten Serkan und Samira im Finale, das Mitte November gezeigt wurde, den Koffer mit 50.000 Euro in die Luft strecken. Dass ihnen danach Taktik-Spielchen vorgeworfen wurden, ließ das Paar kalt, wie Serkan Yavuz im RTL-Interview betonte. "Wir sind unglaublich stolz, haben alles richtig gemacht, haben alles gegeben, als Paar nicht versagt. Wir haben uns untereinander nicht verloren und auch noch Geld mit nach Hause genommen, was willst du mehr."

Die beiden ehemaligen Kandidaten aus dem "Bachelor"- und "Bachelorette"-Universum fanden in "Bachelor in Paradise" zueinander. Im Mai 2022 kam ihre Tochter Nova Skye Sya zur Welt. Ende August 2023 gaben sie bekannt, dass sie geheiratet haben. Im Mai 2024 kam Tochter Valea zur Welt. Gemeinsam haben sie den Podcast "Badass Reality".