Stars Demi Moore: Mit 13 saß sie am Steuer

Demi Moore - An Unforgettable Evening Benefiting The Women's Cancer Research Fund 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.09.2024, 13:04 Uhr

Die Schauspielerin packt eine verrückte Geschichte aus: Als junger Teenager durfte sie Auto fahren.

Demi Moores Eltern ließen sie Auto fahren, als sie gerade einmal 13 Jahre alt war.

Die US-Schauspielerin schimpft über die „Verrücktheit“ ihrer Mutter und ihres Vaters, die ihr erlaubten, ohne Führerschein zu fahren – und ihr im Gegenzug versprachen, die Polizei anzulügen, falls jemand sie erwischen würde.

In der ‚Drew Barrymore Show‘ packte die 61-Jährige aus: „Wenn ich auf der Autobahn fuhr, sagten meine Eltern: ‚Okay, hier ist der Deal. Du kannst das Auto nehmen. Wenn du angehalten wirst, musst du nur sagen, dass du das Auto ohne Erlaubnis genommen hast.‘ Und sie sahen darin eine Art Win-Win-Situation für alle, aber das ist Wahnsinn.“ Demi erzählte die Anekdote, während sie und die Moderatorin sich darüber austauschten, wie sie „beide mehr die Eltern unserer Eltern waren.“

Die ‚Ghost – Nachricht von Sam‘-Darstellerin hat mit ihrem Ex-Mann Bruce Willis die Töchter Rumer (36), Scout (33) und Tallulah (30). Ihr ältestes Kind wurde vor 17 Monaten selbst Mutter. In der ‚Jennifer Hudson Show‘ verriet Demi kürzlich, Rumer keine ungefragten Erziehungstipps zu geben: „Wisst ihr, was ich gelernt habe? Dass man im Allgemeinen keine Ratschläge gibt, wenn man nicht gefragt wird. Zunächst einmal ist sie eine wunderbare Mutter und ich bin so stolz auf sie. Sie ist wirklich unglaublich. Und wenn ich gefragt werde, gebe ich gerne meine Erfahrungen, meine Kraft und meine Hoffnung weiter. Aber wenn ich nicht gefragt werde, ist es besser, wenn ich einfach den Mund halte.“