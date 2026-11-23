Musik Don Toliver: Polizei untersucht mysteriöse Substanz nach Evakuierung bei Konzert

Don Toliver - Wireless 2024 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.11.2026, 18:00 Uhr

Ein Konzert von Don Toliver in Manchester musste vorzeitig abgebrochen werden.

Die Polizei in Manchester untersucht nun, welche Substanz einen Großeinsatz und die Evakuierung von mehr als 12.000 Besuchern ausgelöst hat. Einige Konzertgäste vermuteten, dass es sich um Tränengas gehandelt haben könnte. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bislang nicht.

Der Vorfall ereignete sich am Sonntagabend (22. November) während eines Auftritts des Rappers in der Co-op Live Arena im Rahmen seiner ‚NITROUS Tour‘. Nachdem mehrere Besucher über Beschwerden geklagt hatten, wurden Rettungskräfte alarmiert. Nach Angaben der Greater Manchester Police mussten mehrere Personen vor Ort medizinisch versorgt werden. Eine Person wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Assistant Chief Constable Steph Parker, die den Einsatz leitete, erklärte: „Unsere oberste Priorität war es, die Sicherheit aller Menschen zu gewährleisten, die das Konzert besuchten.“ Personen, die nach dem Verlassen der Arena Beschwerden entwickelt hätten, sollten sich ebenfalls medizinisch untersuchen lassen.

Parker zeigte Verständnis für die Sorgen der Besucher und ihrer Angehörigen. Mehr als 12.000 Menschen seien sicher aus der Arena geleitet worden. Durch die Ausrufung eines Großeinsatzes hätten Polizei, Rettungsdienste und weitere Organisationen ihre Maßnahmen schnell koordinieren können. „Wir werden nun umfassend untersuchen, um welche Substanz es sich handelte und wie es zu diesem Vorfall kommen konnte“, kündigte sie an.

Auch die Betreiber der Co-op Live Arena erklärten, eng mit der Greater Manchester Police zusammenzuarbeiten. Ein Sprecher betonte, dass die Sicherheit der Besucher weiterhin oberste Priorität habe. Sobald neue Erkenntnisse vorlägen, werde man die Öffentlichkeit informieren.

In den sozialen Medien verbreitete Videos zeigten zahlreiche Einsatzfahrzeuge vor der Arena. Aufnahmen aus dem Inneren dokumentierten zudem Besucher, die über Augenreizungen und Atembeschwerden klagten. In einer Durchsage wurde dem Publikum mitgeteilt, dass das Konzert aufgrund „unvorhergesehener Umstände“ nicht fortgesetzt werden könne.

Don Toliver, der mit bürgerlichem Namen Caleb Zackery Toliver heißt, stand zum Zeitpunkt des Vorfalls auf der Bühne. Der Rapper hat sich bislang nicht öffentlich zu dem Konzertabbruch geäußert. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.