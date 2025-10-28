Stars Dua Lipa führt die ‚Under 30 Rich List‘ mit einem Vermögen von 129 Millionen Pfund an

Dua Lipa - May 2025 - Avalon - Monaco Grand Prix BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.10.2025, 09:00 Uhr

Dua Lipa steht an der Spitze der jährlichen ‚Under 30 Rich List‘ des Magazins ‚Heat‘.

Das Vermögen der ‚Levitating‘-Interpretin wird auf 147 Millionen Euro geschätzt. Damit liegt sie weit vor ‚Spider-Man‘-Star Tom Holland, der auf 40,8 Millionen Euro kommt. Die Top Fünf der Liste werden vervollständigt durch Sänger Lewis Capaldi (40 Mio. EUR), ‚Stranger Things‘-Star Millie Bobby Brown (27,5 Mio. EUR) und das Reality-TV-Paar Molly-Mae Hague und Tommy Fury (25,2 Mio. EUR). Die Rangliste umfasst die 30 reichsten Stars unter 30 Jahren aus Großbritannien und Irland.

Zudem erstellte das Magazin auch eine Liste der wohlhabendsten internationalen Prominenten, angeführt von Kylie Jenner, deren Vermögen von 617 Millionen Euro selbst das ihrer Schwester Kendall Jenner, sowie das von Hailey Bieber, Billie Eilish und den K-Pop-Stars BLACKPINK übertrifft. ‚Heat‘ veröffentlichte außerdem eine Top 5 der großzügigsten Stars: Musiklegende Sir Elton John spendete im vergangenen Jahr beeindruckende 30,8 Millionen Euro. Auch Harry Styles (5,9 Mio.) und Ed Sheeran (2,3 Mio.) tauchen auf der Liste der großzügigsten Promis auf.

Unterdessen gab Dua Lipa Anfang dieses Jahres ihre Verlobung mit Schauspieler Callum Turner bekannt und verriet, dass sie sich immer stärker und „intensiv“ in ihn verliebe. Die 30-jährige Popikone sagte dem Magazin ‚Harper’s Bazaar‘: „Ich liebe die Liebe. Sie ist etwas Wunderschönes – wirklich inspirierend. Man findet sich selbst dabei, sich immer wieder ganz intensiv zu verlieben, auf die bestmögliche Weise. Diese Verletzlichkeit ist beängstigend, aber ich fühle mich so glücklich, sie erleben zu dürfen.“