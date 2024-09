Stars Emmys: Elizabeth Debickis Problem nach ihrem Award-Gewinn

Elizabeth Debicki poses with her Emmy in pressroom for The Crown LA Sept 2024 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 16.09.2024, 10:00 Uhr

Der Emmy-Gewinn von Elizabeth Debicki hat sie am Sonntag (15. September) „in eine echte Zwickmühle“ gebracht.

Die 34-jährige Schauspielerin erhielt den Preis als beste Nebendarstellerin in einer Dramaserie für ihre Rolle als Prinzessin Diana in ‚The Crown‘. Sie gab aber zu, dass sie vorher „zu abergläubisch“ war, um eine Rede vorzubereiten. Als sie jedoch die Bühne des Peacock Theaters in Los Angeles betrat, als ihr Name vor den ebenfalls nominierten Christine Baranski (‚The Gilded Age‘), dem ‚The Morning Show‘-Quartett Nicole Beharie, Greta Lee, Karen Pittman und Holland Taylor sowie ihrem eigenen Co-Star Lesley Manville aufgerufen wurde, bedankte sie sich trotzdem gebührend bei den Menschen, mit denen sie an dem royalen Netflix-Drama gearbeitet hatte. Sie bezeichnete ihre Rolle als Geschenk.

Elizabeth sagte, als sie ihren Preis entgegennahm: „Wow. Ich habe nichts aufgeschrieben, weil ich sehr abergläubisch bin und jetzt bin ich in einer echten Zwickmühle, also werde ich das ganz schnell machen. Peter Morgan, danke. Danke, dass du diese Show gemacht hast und danke, dass du mir das Vertrauen geschenkt hast. Vielen Dank an unsere Produzenten, dass sie so hart arbeiten. Deb Ormrod, meine Haare und mein Make-up, eine erstaunliche Frau, die mich jeden Tag verwandelt hat. Kate und Emily, die die Haare und das Make-up kreiert haben, Kostümdesignerinnen, ich liebe euch. Unsere Besetzung ist so schön. Es war so ein Geschenk, mit euch zu arbeiten. Oje. Diese Rolle zu spielen, die auf diesem unvergleichlichen, unglaublichen Menschen basiert, war mein großes Privileg. Es war ein Geschenk. Vielen Dank.“

Und Elizabeth war nicht der einzige Star, der keine Rede vorbereitet hatte. Auch Liza Colon-Zayas gab zu, dass sie es nicht für möglich gehalten hätte, in der Kategorie „Herausragende Nebendarstellerin in einer Comedy-Serie“ vor Meryl Streep (‚Only Murders in the Building‘), Carol Burnett (‚Palm Royale‘), Hannah Einbinder (‚Hacks‘) und den ‚Abbot Ellementary‘-Stars Janelle James und Sheryl Lee Ralph zu triumphieren. Liza, die für ihre Darstellung der Tina Marrero in ‚The Bear‘ gewann, sagte: „Danke an meinen Mann David Zayas. Er hat mir gesagt, ich solle eine Rede schreiben, und ich habe es nicht getan, weil ich nicht dachte, dass es möglich sein würde. Wie hätte ich gedacht, dass es möglich sein würde, in der Gegenwart von Meryl Streep und Carol Burnett und Janelle und Sheryl Lee, Ralph und Hannah zu gewinnen. Wie auch immer, ich liebe euch alle, ich verehre euch aus tiefstem Herzen. Mama, danke. Meine Familie, meine Enkelkinder, danke. Danke an meine wunderbare Besetzung, danke Christopher und Joanna, danke, dass ihr mir mit dieser Serie ein neues Leben geschenkt habt.“ Der 52-jährige Star beendete ihre Rede mit einer leidenschaftlichen Botschaft an seine Latino-Kollegen. Sie sagte: „An alle Latinos, die mich ansehen: Glaubt weiter und wählt. Stimmt für eure Rechte. Danke.“