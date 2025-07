Musik Gavin Rossdale: Verbindung zu Bush-Fans ist lebenswichtig

Gavin Rossdale - May 2019 - Famous - John Wick Chapter 3 Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 30.07.2025, 18:00 Uhr

Der Sänger braucht die Reaktionen seiner Fans, um mit seiner Musik weiterzumachen.

Gavin Rossdale gibt zu, dass seine Fans ihn gerettet haben und ihn anspornen, weiterhin Musik zu machen.

Das neue Album seiner Band Bush, ‚I Beat Loneliness‘, besonders der Song ‚Here To Save Your Life‘, wurde durch die Begegnungen mit Fans auf Tour inspiriert, die Rossdale erzählten, wie seine Musik ihnen geholfen habe, die dunkelsten Tage ihres Lebens zu überwinden. Der 59-jährige Rocker betont jedoch, dass dieser Einfluss auf Gegenseitigkeit beruht, und dass seine Fangemeinde ihm „Leben“ gibt, indem sie sich mit seiner Musik verbindet.

Im exklusiven Gespräch mit ‚ContactMusic.com‘ sagte er: „Ich denke, es ist hilfreich, wenn man Alben wie dieses macht, weil die Leute das Gefühl haben, dass sie nicht allein sind. Und ich bekomme so viel Inspiration von all den Leuten, die ich auf Tour treffe. Weißt du, ich mache diese Meet-and-Greets und treffe Leute oder in der Stadt, in der ich gerade bin, immer wieder Menschen. Wenn ich also in einer Stadt spiele, dann laufe ich auch Gefahr, jemanden zu treffen, der zum Konzert kommt.“ Bei diesen Spaziergänge treffe er immer wieder auf nervöse Fans, die ihm davon berichten, wie sehr seine Musik ihnen durch ihre Depressionen geholfen habe. Rossdale erzählt weiter: „Es geht immer um ihre mentale Gesundheit, wie sie wirklich in einem schlechten Zustand waren, von Suizidgedanken bis hin zu Depressionen oder was auch immer es ist.“

Der ‚Glycerine‘-Interpret gibt zu, dass er schon darüber nachgedacht habe, die Musik aufzugeben, um Platz für jüngere Talente zu machen. Aber seine Fans erinnern ihn daran, dass seine „Perspektive“ immer noch wichtig ist. Er fuhr fort: „Aber die Geschichte, die ich immer wieder höre, und das Beste, was mir Leute sagen können, das größte Kompliment überhaupt, ist: ‚Bitte hör nicht auf, Musik zu machen'“, so Rossdale abschließend.