Stars Helene Fischer enthüllt Kniff für ungestörten Weihnachtsmarkt-Besuch

Helene Fischer at Auf Die Naechsten 100 in Leipzig Oct 2022 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.12.2025, 11:16 Uhr

Die Schlagersängerin will während der Adventszeit nicht auf einen Weihnachtsmarktbesuch verzichten.

Helene Fischer verrät, wie es ihr gelingt, unbehelligt auf den Weihnachtsmarkt zu gehen.

Die Schlager-Queen ist die wohl bekannteste Sängerin Deutschlands. Im Laufe ihrer Karriere hat sie Millionen Tonträger verkauft. Doch ihr Erfolg bedeutet auch, dass die 41-Jährige in der Öffentlichkeit ständig von Fans erkannt wird. Trotzdem hat sie eine Strategie gefunden, um die Adventszeit voll auszukosten.

„Mit Umsicht und dem richtigen Timing“ könne auch sie Weihnachtsmärkte besuchen, erzählte Helene gegenüber der ‚Kölnischen Rundschau‘. Die ‚Atemlos durch die Nacht‘-Interpretin wurde im August zum zweiten Mal Mutter. Zusammen mit ihrem Mann Thomas Seitel zieht sie nun zwei Töchter groß. Im Interview verriet Helene, wie sehr sie die Rituale der Adventszeit liebt.

„Weihnachtsmärkte sind wie kleine Bühnen des Lebens. Es gibt den Trubel, den Lärm, die Lichter – und gleichzeitig diese stillen Augenblicke: ein Lachen, ein vertrauter Duft, ein unerwarteter Moment der Freude“, schilderte sie. „Es kommt sehr darauf an, wo man hinschaut.“ Weihnachtsmärkte würden „Tradition und Leichtigkeit“ vereinen, schwärmte die Sängerin. Umso mehr freut es sie bestimmt, die besinnlichen Orte weiter besuchen zu können.

Am Samstagabend (13. Dezember) war Helene Fischer in der ARD-Show ‚Klein gegen Groß‘ zu sehen. Dabei sprach sie auch über ihr Familienleben. „Es sind neue Herausforderungen: Das zweite Kind bringt neue Aufgaben mit sich“, räumte sie im Gespräch mit Kai Pflaume ein. Glücklicherweise wird die Musikerin sehr von ihrem Partner unterstützt. „Ich habe den besten Mann“, betonte sie.