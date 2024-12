Film James Gunn: ,Top Gun: Maverick’ als Vorbild für ,Superman‘-Film

James Gunn - APRIL 2017 - FAMOUS - Guardians of the Galaxy Vol 2 UK premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.12.2024, 11:00 Uhr

James Gunns neuer ,Superman‘-Film enthält Szenen, die von ,Top Gun: Maverick’ inspiriert sind.

Der Regisseur bringt den Superhelden nächstes Jahr mit David Corenswet in der Rolle des Mannes aus Stahl zurück auf die Leinwand und verriet jetzt, dass er sich von Tom Cruises Luftfahrt-Blockbuster aus dem Jahr 2022 inspirieren ließ, um Drohnen für die Action-Aufnahmen in der Luft zu verwenden.

Wie ,Gizmodo’ berichtet, erklärte Gunn: „In der Lage zu sein, etwas in der Luft zu drehen … ist wirklich schwierig. Wir haben uns also viel von Filmen wie ,Top Gun: Maverick’ abgeschaut. Wir haben einen Großteil der Action mit echten Drohnen gedreht, die in und um Superman und die Leute, mit denen er fliegt, fliegen, den Ingenieur und wen auch immer er sonst noch in der Luft bekämpft. Und wir haben das auf Tonbühnen gemacht. Wir haben jetzt diese wirklich kleinen, verrückten Drohnen. Wir haben hier einige der besten Flieger der Welt, die damit arbeiten.“

Gunn sprach weiter über Supermans ikonisches Kostüm und verriet, dass seine Version der Figur von professionellen Wrestlern inspiriert wurde.