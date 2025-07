Film Julia Garner: Update zum Madonna-Biopic

Julia Garner - The Fantastic Four - UK Launch Event - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.07.2025, 11:00 Uhr

Julia Garner glaubt immer noch, dass sie Madonna auf der großen Leinwand spielen wird.

Die ‚Ozark‘-Schauspielerin wurde 2022 für die Rolle des „Material Girl“ gecastet, doch Monate später wurde das Projekt auf Eis gelegt und sein Schicksal ist seitdem in der Schwebe.

Im Podcast ‚SmartLess‘ betonte Garner jedoch, dass das Biopic „immer noch stattfinden soll”. Die Darstellerin war schon als Kind ein Fan von Madonna und wusste daher, dass sie vorsprechen musste, als sie hörte, dass das Projekt in der Pipeline war. Der ‚Invening Anna’-Star sagte in dem Podcast: „Es hat sich einfach so ergeben… ich wusste, dass sie ein Projekt machen, einen Film darüber drehen, und dann bin ich zum Vorsprechen gegangen. Ich wollte einfach sehen, ob ich es machen kann.“ Die 31-jährige Schauspielerin hat keine Tanzausbildung und musste daher lernen, wie man sich bewegt, um dann ihr Können vor Madonna selbst zu zeigen – und sie beschloss, die ‚Vogue‘-Hitmacherin bei ihrem Vorsprechen zu beeindrucken.

Im Juli letzten Jahres verriet Madonna, dass sie an einem neuen Drehbuchentwurf für das Biopic arbeitet, das in Anlehnung an den gleichnamigen Film und Song der Sängerin von 1987 den Titel ‚Who’s That Girl‘ tragen wird.