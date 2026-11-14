Stars Keira Knightley spielt am liebsten ‚komplizierte‘ Figuren

Keira Knightley at Black Doves photo call - Getty - November 2026 BangShowbiz

Bang Showbiz | 14.11.2026, 13:00 Uhr

Keira Knightley spielt am liebsten 'komplizierte' Figuren.

Keira Knightley hat große Freude daran, vielschichtige und moralisch schwer einzuordnende Charaktere zu verkörpern.

Besonders ihre Rolle in der Spionage-Thrillerserie ‚Black Doves‘ hat es der 41-jährigen Schauspielerin angetan. An der Seite von Ben Whishaw und Sarah Lancashire spielt sie Helen Webb – eine Frau, deren Verhalten nicht immer eindeutig zu bewerten ist. Im Gespräch mit dem Magazin ‚People‘ erklärte Knightley, was sie an solchen Figuren reizt: „Ich glaube, sie sind moralisch sehr ambivalente, unglaublich komplizierte Wesen, die sich in äußerst ungewöhnlichen Situationen wiederfinden.“ Es sei deshalb besonders spannend, ihre Entscheidungen zu beobachten und herauszufinden, wie sich die Geschichte entwickelt. Auch ihr Kollege Ben Whishaw, der in der Serie Sam Young verkörpert, schätzt diese Art von Rollen. Seine Figur sei alles andere als ein Unschuldslamm. „Sie sind ziemlich böse – wirklich böse. Und irgendwie finde ich das auf eine seltsame Weise sympathisch“, sagte der 46-Jährige.

Knightley kann inzwischen auf eine lange Karriere zurückblicken. Ihren Durchbruch feierte sie 2002 mit der Fußballkomödie ‚Kick It Like Beckham‘. Seitdem hat sie sich als Schauspielerin etabliert. Dennoch ist ihr bewusst, dass ihr Lebensweg auch ganz anders hätte verlaufen können. Im Gespräch mit ‚The Independent‘ betonte sie, wie privilegiert sie sich fühle. Nicht jeder Mensch, der schwierige Lebensphasen durchmache, könne anschließend auf eine erfolgreiche Karriere und finanzielle Sicherheit bauen. „Ich fühle mich unglaublich glücklich“, sagte sie. Zudem habe sich die öffentliche Wahrnehmung im Laufe der Jahre verändert. Als 18-Jährige sei sie vor allem über ihr Äußeres beurteilt worden. Mit 40 werde sie anders wahrgenommen. Nach einem Vierteljahrhundert im Filmgeschäft könne sie auf zahlreiche Arbeiten verweisen, von denen manche erfolgreich gewesen seien und andere weniger. „Die Menschen können sich das ansehen und sagen: Das ist eine Karriere“, erklärte Knightley.

Über die Schattenseiten ihres Berufs sprach sie ebenfalls schon einmal. Gegenüber dem ‚Guardian‘ beschrieb sie eine gewisse Wut, die vielen Schauspielern innewohne und sich für ihre Arbeit nutzen lasse. Das bedeute nicht, dass Kollegen sich schlecht benähmen. Vielmehr gebe es eine innere Anspannung, die schnell aktiviert werden könne. Als möglichen Grund nannte Knightley die besondere Unsicherheit des Schauspielberufs: In einer Branche, in der Erfolge und Misserfolge öffentlich sichtbar seien, suchten Darsteller nach einer Wahrheit, die sie letztlich nur innerhalb einer fiktiven Geschichte darstellen könnten. Diese Spannung könne eine Quelle intensiver schauspielerischer Leistungen sein.