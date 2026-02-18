Film Leo Woodall neben Sydney Sweeney in Verfilmung von ‚Custom of the Country‘ gecastet

Leo Woodall - November 2022 - GQ Men Of The Year Awards - Hyde Park, London - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.02.2026, 19:00 Uhr

Leo Woodall wird neben Sydney Sweeney in der Filmadaption von ‚Custom of the Country‘ mitspielen.

Der ‚White Lotus‘-Star (29) und Sweeney (28) werden laut ‚Deadline‘ die Hauptrollen in der kommenden Kinoversion von Regisseurin Josie Rourke übernehmen, die auf Edith Whartons Roman von 1913 basiert.

In dem Film verkörpert Sweeney Undine Spragg, eine ehrgeizige Frau aus dem Mittleren Westen, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts in New York nach gesellschaftlichem Aufstieg strebt. Mit Schönheit, Ehrgeiz und starkem Willen stellt sie sich der etablierten Elite entgegen und scheut keine Kontroversen, bis Liebe und Reichtum zusammenfinden. Neben ihrer Rolle als Schauspielerin wird Sweeney den Film gemeinsam mit Charles Finch von Rabbit’s Foot Films sowie Owen und StudioCanal produzieren.

Regisseurin Rourke hat die Geschichte für die Leinwand adaptiert, während Nina Gold als Casting Director fungiert und derzeit das Ensemble um Sweeney zusammenstellt.

Woodall war zuletzt in ‚Bridget Jones: Mad About the Boy‘ zu sehen, in dem er Bridget Jones‘ jüngeren Liebhaber Roxster McDuff spielte. Nach der Veröffentlichung reflektierte Woodall in ‚Elle‘ über Beziehungen mit großem Altersunterschied im Kino. Er sagte: „Diese Beziehungen, die erzählt werden – sie sind nicht neu. Ich kann dir nicht sagen, warum das gerade jetzt passiert, aber das Beste daran ist, dass es uns daran erinnert, dass Menschen einfach Menschen sind. Wir können uns über Grenzen hinweg verbinden.“